Як відключатимуть світло взимку: експерти назвали три сценарії

Експерти дали прогноз щодо відключень світла

Залежно від погоди взимку, а також інтенсивності російських обстрілів, на українців чекає три сценарії відключення світла. Жоден з них не передбачає відсутності електрики на 20 годин.

Про це йдеться у розрахунках аналітиків DiXi Group. Наголошується, що навіть у базовому сценарії не обійдеться без дефіциту електрики та відключень електрики у споживачів.

Базовий сценарій передбачає, що взимку буде погода без екстремальних морозів та без нових російських атак на енергосистему. У цьому випадку дефіцит може досягти двох гігават, з урахуванням сезонного зростання споживання та високого споживання в країнах Європи.

"Якщо вдасться відновити теплову генерацію або гідростанції, вони зможуть дати більше потужності, і цей дефіцит буде мінімальним. Тоді ми приходимо до позитивного прогнозу, коли у нас будуть відключення електрики тільки у вечірні години і вони не будуть довготривалими, тобто 3-4 години у найдефіцитніші години доби", — каже генеральний менеджер DiXi Group з питань безпеки та стійкості Олена Лапенко.

У разі холодної зими та відсутності нових ударів дефіцит очікується на рівні 3,4 ГВт, а в найгіршому випадку – до 5 ГВт. У цьому випадку на українців чекають жорсткі графіки відключення аж до весни.

У гіршому сценарії, тобто за нових атак на теплоелектростанції та інші об’єкти генерації, дефіцит не буде настільки високим, як у попередні роки. Проте експерти побоюються за стійкість мережі. Вони зазначають, що у такому разі графіки відключень будуть не лише вдень, а й уночі. Крім того, вони не виключають запровадження аварійних відключень.

"Майже у всіх сценаріях в години мінімальних навантажень (вночі або в денний період у сонячний день), у першому і третьому ми виходимо в нуль, тобто прогнозуємо, що за умови наявності імпорту у нас не буде дефіциту. Проте якщо буде дуже холодно – морози – 10-15 градусів, – тоді навіть у години мінімального навантаження ми матимемо дефіцит, який також може покриватись додатковою, наприклад, аварійною допомогою або просто будуть діяти графіки відключень не тільки у вечірні, а й у нічні години", — додала Лапенко.

У жодному зі сценаріїв не передбачено, що відключення триватимуть по 20 годин, як у попередніх прогнозах.

Нагадаємо, ексміністр енергетики Іван Плачков розповів "Телеграфу", що блекаути взимку можуть тривати до тижня, і назвав три сценарії відключень.