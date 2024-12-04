Westinghouse поддержал развитие атомной энергетики в Украине накануне решения по Хмельницкой АЭС

Американская компания Westinghouse Electric Company заявила о поддержке планов Украины по расширению атомной энергетики путём строительства новых генерирующих мощностей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы полностью поддерживаем амбициозные планы Украины и готовы предоставить необходимую помощь для их реализации вместе с нашим давним партнером – НАЭК "Энергоатом". Мы гордимся этим сотрудничеством и рады возможности содействовать развитию безопасной атомной энергетики для Украины", – отметили в Westinghouse.

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект о завершении строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Добавим, что правительство приняло решение о достройке этих блоков в апреле 2024 года. Пока готовность энергоблока №3 составляет 80%, а №4 – 25%.