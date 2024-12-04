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Westinghouse підтримав розвиток атомної енергетики в Україні напередодні рішення щодо Хмельницької АЕС

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Хмельницька АЕС Новина оновлена 04 грудня 2024, 11:46
Хмельницька АЕС. Фото Westinghouse Electric Company

Американська компанія Westinghouse Electric Company заявила про підтримку планів України з розширення атомної енергетики шляхом будівництва нових генеруючих потужностей. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Ми повністю підтримуємо амбітні плани України та готові надати необхідну допомогу для їх реалізації разом із нашим давнім партнером – НАЕК "Енергоатом". Ми пишаємося цією співпрацею і раді можливості сприяти розвитку безпечної атомної енергетики для України", – зазначили у Westinghouse.

Цього тижня Верховна Рада розгляне законопроєкт щодо завершення будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Додамо, що уряд ухвалив рішення про добудову цих блоків у квітні 2024 року. Наразі готовність енергоблока №3 становить 80%, а №4 – 25%.