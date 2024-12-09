Вышли сами на себя? Раскрыты новые подробности обысков в связи со скандальным кредитом "Укргазбанка"

Расследование связано с невозвращением кредита в 18,5 млн евро

Исполняющий обязанности главы правления "Укргазбанка" (UGB) Родион Морозов заявил, что обыски в этом финучреждении были связаны с расследованием, начатым после обращения самого банка еще в июне 2024 года.

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита во Львов 4 декабря, пишет издание Zaxid.net.

"Действительно, 29 ноября правоохранительные органы пришли в банк и проводили следственные действия в помещениях банка. Возможно, сам формат был не очень приятной, но абсолютно правильной частью расследования, основанного на информации, которую банк самостоятельно обнаружил и передал правоохранителям еще в июне 2024 года. Если более подробно, то в апреле этого года мы обнаружили подозрительные операции, связанные с группой клиентов. После этого банк провел внутреннюю проверку, чтобы понять, не могут ли эти операции быть мошенническими. По результатам проверки факты были переданы в соответствующие органы", — рассказал Морозов.

Как ранее писал "Телеграф" , именно в июне 2024 года Национальной полицией было открыто уголовное производство по противоправному завладению средствами "Укргазбанка" по заявлению самого банка. Речь идет о невозвращении кредита, который "Укргазбанк" в июле 2023 года выдал газотрейдеру ООО "Нексттрейд". Но газотрейдер кредит вовремя не вернул и по состоянию на июнь 2024 года должен финучреждению 18,5 млн евро.

В упомянутом деле есть одна интересная деталь: как следует из материалов судебного дела , решение о выдаче кредита от 13.07.2023 года принималось Кредитным советом "Укргазбанка" после утверждения Правлением банка. На то время и. о. председателя Правления "Укргазбанка" уже был Родион Морозов.

И хотя банк признан потерпевшим по этому делу, очевидно, остается открытым также и вопрос ответственности должностных лиц банка, согласовавших упомянутый сомнительный кредит. Не исключено, что именно поэтому обыски, прошедшие в UGB 29 ноября, проводило НАБУ, а не полиция, начинавшая расследовать производство.

Расследователь Сергей Лямец утверждает, что упомянутые обыски могут быть отражением конфликта, который существует между главой НБУ Андреем Пышным и братьями Морозовыми (напомним, Родион Морозов является действующим руководителем "Укргазбанка", а его брат Александр возглавлял это учреждение с 2009-го по 2010 год).

"Интересно, что обыски проходили по заявлению НБУ. Мне об этом говорят как о подтвержденном факте. "По заявлению НБУ" означает по заявлению "Пышного". <…> Все эти обыски означают, что Морозова-младшего "сбили" с должности. Вскоре его уволят, или уйдет он сам, и в его жизни начнется период хождения по следователям", — пишет журналист.

Напомним, 29 ноября, появилась информация, что правоохранители пришли с обысками к руководству "Укргазбанка" (UGB). Позже стало известно, что следственные действия, вероятно, могут быть связаны с решением по выдаче кредитных средств.

За данным телеграмм-канала о банковской сфере "Опердень", обыски проходили в и.о. председателя правления Родиона Морозова и его брата Александра Морозова. Также следственные действия проходили у заместительниц председателя правления банка Наталии Василец и Тамары Савощенко.