Кредит испарился? Стало известно, почему НАБУ пришло с обысками в "Укргазбанк"

Ранее "Укргазбанк" был признан потерпевшим по делу. Неужели ситуация изменилась?

Обыски у высших должностных лиц "Укргазбанка", о которых писал "Телеграф", могут быть связаны с уголовным делом против ООО "Нексттрейд", в котором "УГБ" ранее был признан потерпевшим.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, появилась информация, что правоохранители пришли с обысками к руководству "Укргазбанка" (UGB). Позже стало известно, что следственные действия, вероятно, могут быть связаны с решением о выдаче кредитных средств.

По данным телеграмм-канала "Опердень", обыски проходили у и.о. председателя правления Родиона Морозова и его брата Александра Морозова. Также следственные действия проходили у заместительниц председателя правления банка Наталии Василец и Тамары Савощенко.

Фабула дела, с которым могут быть связаны обыски, состоит в следующем: в 2020 году между "Укргазбанком" и газотрейдером ООО "Нексттрейд" был заключен Генеральный кредитный договор с установленным общим лимитом в размере 25 млн. грн.

Но в июле 2023 г. должностные лица "Нексттрейд" попросили "Укргазбанк" об открытии в рамках действующего договора непокрытых аккредитивов в общей сумме 30 млн. евро. Якобы, с целью постфинансирования ООО "Нексттрейд" в пользу предприятия NextTradeEurope s.r.o.(Словацкая Республика) для оплаты по заключенным контрактам купли-продажи природного газа.

Банк согласился увеличить кредитный лимит, но в результате так и не получил назад значительную часть одолженных газотрейдеру денег.

"13.07.2023 членами Кредитного Совета Банка, не осознавающими преступных намерений должностных лиц ООО "Нексттрейд", принято решение (протокол № 103/3) об открытии непокрытых аккредитивов с пост-импортным финансированием в пользу NextTradeEurope s.r.o. После утверждения Правлением Банка решения Кредитного совета по этому поводу, с ООО "Нексттрейд" были заключены Дополнительные договоры №№ 12-15 к вышеуказанному ГКД. в пределах лимита кредитования по аккредитивом. По состоянию на данный момент общая сумма задолженности перед Банком составляет 18,5 млн. евро", — говорится в материалах судебного дела.

20 июня 2024 года Национальной полицией было открыто уголовное производство относительно должностных лиц ООО "Нексттрейд" по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). А уже 2 июля 2024 года следователем был признан Банк потерпевшим по этому делу.

Кроме уголовного дела в судах рассматривается и хозяйственное дело — по иску "Укргазбанка" к ООО "Нексттрейд" о банкротстве последнего и взыскании с него 843 млн грн. Было также дело по иску самого ООО "Нексттрейд" к словацкой NextTradeEurope s.r.o. о взыскании с нее 22,66 млн евро, но затем оба дела объединили.

Нынешние обыски у руководства УГБ, вероятно, могут быть связаны с тем, что правоохранители решили посмотреть на правомерность согласования руководством "Укргазбанка" упомянутого кредита несколько под другим углом. Об этом может свидетельствовать и то, что следственные действия проводили НАБУ, а не полиция.

Компания "Нексттрейд" до 2021 года называлась "Некст ойл трейд". Ее связывают с Александром Башкаленко, функционером ОПЗЖ, который во времена Януковича был первым заместителем председателя Волынской ОГА. В частности, среди бенефициаров компании, по данным YouControl, указан Башкаленко Константин Александрович, такое же имя имеет и сын Башкаленко. Как пишет sylapravdy.com, компания ранее попадала в ряд скандалов, в частности связанных с уклонением от уплаты налогов и возможной продажей газа в Луганск.

Отметим, что в последнее время пресса все чаще обращает внимание на сомнительное кредитование "Укргазбанком" коммерческих проектов. Так, в начале ноября СМИ писали о выдаче УГБ кредитов компаниям, якобы связанным с главой Львовской ОВА Максимом Козицким, под поручительство кипрского оффшора.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о скандале с участием "Укргазбанка" из-за одной из самых дорогих реклам. Ведь одна секунда нового видеоролика стоит в 7 раз дороже секунды крутого клипа Оли Поляковой. То есть государственное финучреждение решило выделить на рекламный ролик 3,65 млн грн, а это около 90 тысяч долларов.