НАБУ пришло с обысками в "Укргазбанк": что говорят источники

В Бюро это не комментируют

В пятницу, 29 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят следственные действия в "Укргазбанке" (UGB). Однако официально это не подтверждают.

Об этом "Телеграфу" стало известно из своих источников. Однако пока неизвестно, с чем именно они связаны.

В пресс-службе НАБУ нашему корреспонденту не стали комментировать эту информацию. Там отметили, что для этого нужно разрешение правоохранителей.

"Мы следственные действия не комментируем до тех пор, пока на это не будет разрешения и воли детективов/прокуроров. Следственные действия любят тишину! А языки злые или добрые я бы отрезал. Спасибо за понимание", – сказал представитель НАБУ

В то же время, от других источников в НАБУ "Телеграф" получил подтверждение, что в банке проводятся следственные действия. Впрочем, официальной информации на этот счет еще нет.

Стоит отметить, что нам пока не удалось связаться с пресс-службой "Укргазбанка". На официальном сайте и страницах в соцсетях банка также отсутствует информация о следственных действиях.

Напомним, "Укргазбанк" попал в громкий скандал из-за одной из самых дорогих реклам. Ведь одна секунда нового видеоролика стоит в 7 раз дороже секунды крутого клипа Оли Поляковой. То есть государственное финучреждение решило выделить за рекламный ролик 3,65 млн грн, а это около 90 тысяч долларов.