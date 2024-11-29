Стала известна причина обысков в "Укргазбанке". Дело связано с сотнями миллионов

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В пятницу, 29 ноября, правоохранители пришли с обысками к руководству "Укргазбанка" (UGB). Эти следственные действия могут быть связаны с решением по выдаче кредитных средств.

Об этом "Телеграфу" стало известно из своих источников. По их данным, банк якобы выдал кредит импортеру газа без предоставления залога в размере 800 миллионов гривен.

Как пишет Телеграм-канал "Опердень" со ссылкой на свои источники, члены кредитного совета "Укргазбанка" якобы принимали противоправные решения по выдаче кредитных средств, которые выводились за границу и не возвращались. Это якобы нанесло государству ущерб более чем на 1 млрд грн, поскольку банк на 93% находится в государственной собственности.

По данным канала, обыски проходили у и.о. председателя правления Радиона Морозова и его брата Александра Морозова. Также следственные действия проходили у заместительниц председателя правления банка Наталии Василец и Тамары Савощенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят следственные действия в "Укргазбанке". Эту информацию подтвердили наши источники в НАБУ.

Напомним, "Укргазбанк" попал в громкий скандал из-за одной из самых дорогих реклам. Ведь одна секунда нового видеоролика стоит в 7 раз дороже секунды крутого клипа Оли Поляковой. То есть государственное финучреждение решило выделить за рекламный ролик 3,65 млн грн, а это около 90 тысяч долларов.