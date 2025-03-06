Влияние местных властей и ОСМД: могут ли жители многоквартирных домов снизить коммунальные тарифы

Как снизить расходы на коммунальные услуги в многоквартирном доме?

Многие жильцы многоквартирных домов задаются вопросом: могут ли они самостоятельно влиять на стоимость получаемых коммунальных услуг? Какую роль в этом играют местные власти и ОСМД?

"Телеграф" разбирался в законодательстве и реальных механизмах регулирования тарифов.

Как формируются тарифы на услуги?

В Украине тарифы на коммунальные услуги делятся на две основные группы:

Регулируемые государством (например, газ, электроэнергия, централизованное водоснабжение и отопление). Их устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) или местные органы власти.

(например, газ, электроэнергия, централизованное водоснабжение и отопление). Их устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) или местные органы власти. Нерегулируемые государством (содержание дома, вывоз мусора, обслуживание лифтов и т.п.). Стоимость таких услуг могут определять поставщики, ОСМД или управляющие компании.

Роль местных властей в регулировании тарифов

Местные власти оказывают определенное влияние на тарифы, но это влияние ограничено:

Тарифы на тепло, воду и водоотвод для местных предприятий могут устанавливаться исполнительным органом местного самоуправления, если поставщик не подчиняется НКРЭКУ.

для местных предприятий могут устанавливаться исполнительным органом местного самоуправления, если поставщик не подчиняется НКРЭКУ. Муниципальные программы субсидий и компенсаций позволяют снизить финансовую нагрузку на жителей.

позволяют снизить финансовую нагрузку на жителей. Контроль за обоснованностью тарифов. Если предприятие-поставщик коммунальных услуг завышает тарифы, городские власти могут инициировать проверку.

Тем не менее, местные органы не могут уменьшать утвержденные на государственном уровне тарифы на газ или электроэнергию.

Может ли ОСМД влиять на тарифы?

Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) имеет больше возможностей влиять на коммунальные расходы жильцов. ОСМД не может изменять государственные тарифы на газ или воду, но может:

Выбирать поставщиков некоторых услуг (например, управляющей компании, обслуживания лифтов, охраны, вывоза мусора).

(например, управляющей компании, обслуживания лифтов, охраны, вывоза мусора). Снижать расходы на отопление путем утепления дома, установки индивидуального теплового пункта, энергоэффективных мер.

путем утепления дома, установки индивидуального теплового пункта, энергоэффективных мер. Пересматривать тариф на управление домом , ведь он определяется общим собранием совладельцев.

, ведь он определяется общим собранием совладельцев. Переходить на альтернативные источники энергии – устанавливать солнечные панели или системы автономного отопления, что позволяет снизить затраты на электроэнергию и тепло.

Можно ли снизить тарифы в конкретном доме?

Полностью избежать высоких тарифов не удастся, но их можно оптимизировать:

Создание ОСМД и грамотное управление домом позволяет контролировать расходы и выбирать более выгодные условия на услуги.

позволяет контролировать расходы и выбирать более выгодные условия на услуги. Переход на альтернативное отопление или энергоэффективные меры (утепление, установка счетчиков, модернизация теплосетей).

(утепление, установка счетчиков, модернизация теплосетей). Активное участие в местных программах субсидий и компенсаций.

Местные власти имеют ограниченное влияние на тарифы, но могут регулировать часть коммунальных услуг и внедрять социальные программы поддержки. ОСМД, в свою очередь, имеет больше возможностей для управления расходами жильцов: от выбора поставщиков до энергосбережения. Поэтому создание ОСМД и внедрение современных энергоэффективных решений – реальный путь уменьшения расходов на коммунальные услуги в конкретном доме.

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