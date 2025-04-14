Кипяток уже не надо? Как быстро наклеить наклейки на пасхальные яйца

Этот процесс займет всего пару минут

С приближением Пасхи, которую в этом году празднуют 20 апреля, в сети появляется немало интересных и полезных советов. В частности, есть лайфхак, который поможет быстро украсить яйца.

Как отмечается, для этого не нужно ни вода, ни краситель. Соответствующий лайфхак опубликовали на странице GordiChef.

"Хозяйки, если вы хотите быстро украсить яйца наклейками, для этого не обязательно кипятить воду", — говорит женщина на видео.

Как быстро украсить яйца на Пасху

Для этого следует взять заранее отварные яйца, специальные наклейки на них и фен. Да, именно с помощью фена можно легко нацепить наклейки. На чистое яйцо следует надеть одну полоску наклейки и осторожно в руках прогревать яйцо феном. Делать это следует равномерно постепенно, чтобы наклейка легла ровно без зазубрин.

На видео женщина показывает, что такой способ работает иногда даже лучше классического погружения в кипяток. К тому же с приклеиванием феном, можно взять окрашенные яйца, как автор видео, и создать оригинальные пасхальные яйца.

Заметим, что наклейки одеваются уже на сваренные яйца, то же касается и погружения в красители. Также на Пасху яйца можно украшать с помощью салфеток и белка, используя декупажную технику.

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