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Задолженность за коммунальные услуги: где проверить и чем грозит

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Сумма долга также есть в квитанции Новость обновлена 14 апреля 2025, 10:56
Сумма долга также есть в квитанции. Фото Коллаж "Телеграфа"

Можно заплатить гораздо больше, чем сумма долга

Проверить себя в реестре должников очень просто – услуга бесплатная. Но в этот реестр попадают только после открытия производства.

Полная информация о задолженности за коммунальные услуги доступна у поставщика услуг. Ее можно узнать в личном кабинете или же по телефону при наличии номера личного счета.

Также информация о задолженности за коммунальные услуги часто доступна в банке. К примеру, ПриватБанк дает возможность по адресу подтянуть текущие начисления и задолженности и оплатить их.

Если накопить долги за коммунальные услуги, последствия могут быть достаточно серьезными. Первое, с чем столкнется должник – пеня за каждый день просрочки. Сумма пени не может превышать сумму долга, но ее нужно уплатить.

Важно знать: Кому пеню не будут начислять и отключать услуги

Коммунальщики могут отключить абонентов от услуги даже при малейшей просрочке платежа. С некоторыми видами услуг электричество и газ это сделать проще, с отоплением ситуация сложнее. Получатели субсидии могут потерять выплату.

Коммунальные службы также могут подать в суд. По его решению исполнительная служба:

  • взимает долг по зарплате или пенсии,
  • накладывает арест на банковские счета,
  • запрещает выезд за границу до полного погашения.

Ранее "Телеграф" рассказывал об огромных долгах украинцев по кредитам. Система микрокредитования часто имеет "драконовские" проценты и призвана максимально заработать на клиентах.

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#Долги #Коммунальные услуги