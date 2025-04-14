Задолженность за коммунальные услуги: где проверить и чем грозит

Можно заплатить гораздо больше, чем сумма долга

Проверить себя в реестре должников очень просто – услуга бесплатная. Но в этот реестр попадают только после открытия производства.

Полная информация о задолженности за коммунальные услуги доступна у поставщика услуг. Ее можно узнать в личном кабинете или же по телефону при наличии номера личного счета.

Также информация о задолженности за коммунальные услуги часто доступна в банке. К примеру, ПриватБанк дает возможность по адресу подтянуть текущие начисления и задолженности и оплатить их.

Если накопить долги за коммунальные услуги, последствия могут быть достаточно серьезными. Первое, с чем столкнется должник – пеня за каждый день просрочки. Сумма пени не может превышать сумму долга, но ее нужно уплатить.

Важно знать: Кому пеню не будут начислять и отключать услуги

Коммунальщики могут отключить абонентов от услуги даже при малейшей просрочке платежа. С некоторыми видами услуг электричество и газ это сделать проще, с отоплением ситуация сложнее. Получатели субсидии могут потерять выплату.

Коммунальные службы также могут подать в суд. По его решению исполнительная служба:

взимает долг по зарплате или пенсии,

накладывает арест на банковские счета,

запрещает выезд за границу до полного погашения.

Ранее "Телеграф" рассказывал об огромных долгах украинцев по кредитам. Система микрокредитования часто имеет "драконовские" проценты и призвана максимально заработать на клиентах.