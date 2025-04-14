Задолженность за коммунальные услуги: где проверить и чем грозит
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Можно заплатить гораздо больше, чем сумма долга
Проверить себя в реестре должников очень просто – услуга бесплатная. Но в этот реестр попадают только после открытия производства.
Полная информация о задолженности за коммунальные услуги доступна у поставщика услуг. Ее можно узнать в личном кабинете или же по телефону при наличии номера личного счета.
Также информация о задолженности за коммунальные услуги часто доступна в банке. К примеру, ПриватБанк дает возможность по адресу подтянуть текущие начисления и задолженности и оплатить их.
Если накопить долги за коммунальные услуги, последствия могут быть достаточно серьезными. Первое, с чем столкнется должник – пеня за каждый день просрочки. Сумма пени не может превышать сумму долга, но ее нужно уплатить.
Важно знать: Кому пеню не будут начислять и отключать услуги
Коммунальщики могут отключить абонентов от услуги даже при малейшей просрочке платежа. С некоторыми видами услуг электричество и газ это сделать проще, с отоплением ситуация сложнее. Получатели субсидии могут потерять выплату.
Коммунальные службы также могут подать в суд. По его решению исполнительная служба:
- взимает долг по зарплате или пенсии,
- накладывает арест на банковские счета,
- запрещает выезд за границу до полного погашения.
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