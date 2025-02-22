Продажа электроэнергии по "зеленому тарифу": действительно ли выгодно устанавливать солнечные панели

Солнечная энергия дома: как подключиться к зеленому тарифу.

В Украине все больше людей интересуется альтернативными источниками энергии, в частности солнечными электростанциями (СЭС) для домашнего использования. Одним из главных стимулов для их установки является возможность продавать избыток производимой электроэнергии по специальному "зеленому тарифу".

Но как именно это работает и действительно ли выгодно? Разбирался "Телеграф".

Что такое "зеленый тариф"?

"Зеленый тариф" – это специальная государственная программа, позволяющая владельцам частных домохозяйств продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (солнце, ветер), в общую энергосеть по фиксированному тарифу, значительно превышающему рыночную цену электроэнергии.

Он был введен в 2009 году для стимулирования развития зеленой энергетики в Украине. Владельцы домашних СЭС или ВЭС могут продавать избыток энергии государству, уменьшая расходы на коммунальные услуги и даже получая прибыль.

Какая цена "зеленого тарифа" в Украине?

По состоянию на 2024 год тариф для частных домохозяйств составляет около 614 коп/кВтч (без НДС).

Как установить солнечную станцию и подключиться к "зеленому тарифу"?

Выберите подходящее оборудование– солнечные панели, инвертор, двунаправленный счетчик. Установите солнечную электростанцию– можно сделать самостоятельно или через лицензированную компанию. Получите разрешение на подключение– подайте документы в местное облэнерго. Подпишите договор с энергоснабжающей компанией. Начните продавать электроэнергию– после подключения к сети.

Сколько можно заработать?

Рассмотрим пример: если установить солнечную электростанцию на 10 кВт, которая за год может произвести 10 000–11 000 кВтч электроэнергии, то:

Часть электроэнергии потребляется для собственных нужд.

Переизбыток будет продаваться по "зеленому тарифу".

В среднем для собственного потребления достаточно 400 кВтч в месяц. То есть за год имеем 4800 кВтч. Остаток можем продавать по "зеленому тарифу".

в месяц. То есть за год имеем Остаток можем продавать по "зеленому тарифу". Если продавать 6000 кВтч, то за год получаем прибыль в 36 000 грн, при условии, что мы полностью обеспечиваем себя электроэнергией и не тратим на это средства.

Выгодно ли устанавливать солнечные панели в 2024 году?

Да, но:

Начальные вложения на станцию 10 кВт составляют 5000–10000 дол.

составляют Окупаемость – примерно 4–6 лет.

После этого электроэнергия фактически приносит прибыль.

"Зеленый тариф" – это выгодная возможность для тех, кто хочет не только экономить на электроэнергии, но и получать пассивный доход. Хотя программа постепенно сокращается, установка солнечных панелей по-прежнему остается перспективной инвестицией. Главное – правильно рассчитать мощность станции, учесть затраты и ознакомиться с действующим законодательством.

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