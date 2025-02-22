Продажа электроэнергии по "зеленому тарифу": действительно ли выгодно устанавливать солнечные панели
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Солнечная энергия дома: как подключиться к зеленому тарифу.
В Украине все больше людей интересуется альтернативными источниками энергии, в частности солнечными электростанциями (СЭС) для домашнего использования. Одним из главных стимулов для их установки является возможность продавать избыток производимой электроэнергии по специальному "зеленому тарифу".
Но как именно это работает и действительно ли выгодно? Разбирался "Телеграф".
Что такое "зеленый тариф"?
"Зеленый тариф" – это специальная государственная программа, позволяющая владельцам частных домохозяйств продавать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (солнце, ветер), в общую энергосеть по фиксированному тарифу, значительно превышающему рыночную цену электроэнергии.
Он был введен в 2009 году для стимулирования развития зеленой энергетики в Украине. Владельцы домашних СЭС или ВЭС могут продавать избыток энергии государству, уменьшая расходы на коммунальные услуги и даже получая прибыль.
Какая цена "зеленого тарифа" в Украине?
По состоянию на 2024 год тариф для частных домохозяйств составляет около 614 коп/кВтч (без НДС).
Как установить солнечную станцию и подключиться к "зеленому тарифу"?
- Выберите подходящее оборудование– солнечные панели, инвертор, двунаправленный счетчик.
- Установите солнечную электростанцию– можно сделать самостоятельно или через лицензированную компанию.
- Получите разрешение на подключение– подайте документы в местное облэнерго.
- Подпишите договор с энергоснабжающей компанией.
- Начните продавать электроэнергию– после подключения к сети.
Сколько можно заработать?
Рассмотрим пример: если установить солнечную электростанцию на 10 кВт, которая за год может произвести 10 000–11 000 кВтч электроэнергии, то:
- Часть электроэнергии потребляется для собственных нужд.
- Переизбыток будет продаваться по "зеленому тарифу".
- В среднем для собственного потребления достаточно 400 кВтч в месяц. То есть за год имеем 4800 кВтч. Остаток можем продавать по "зеленому тарифу".
- Если продавать 6000 кВтч, то за год получаем прибыль в 36 000 грн, при условии, что мы полностью обеспечиваем себя электроэнергией и не тратим на это средства.
Выгодно ли устанавливать солнечные панели в 2024 году?
Да, но:
- Начальные вложения на станцию 10 кВт составляют 5000–10000 дол.
- Окупаемость – примерно 4–6 лет.
- После этого электроэнергия фактически приносит прибыль.
"Зеленый тариф" – это выгодная возможность для тех, кто хочет не только экономить на электроэнергии, но и получать пассивный доход. Хотя программа постепенно сокращается, установка солнечных панелей по-прежнему остается перспективной инвестицией. Главное – правильно рассчитать мощность станции, учесть затраты и ознакомиться с действующим законодательством.
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