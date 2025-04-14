Может ли ТЦК не выписать штраф за неявку по повестке

Юрист объяснила, как должны штрафовать за нарушение правил учета

Военнообязанные украинцы должны являться в территориальные центры комплектования (ТЦК) по повестке. За нарушение этой обязанности предусмотрены значительные штрафы.

Впрочем, сами ТЦК также должны соблюдать четкие сроки для их наложения. Об этом рассказала адвокат объединения "Актум" Елизавета Коробейникова в комментарии "РБК-Украина".

Юрист отметила, что во время военного положения за невыполнение требований мобилизации и нарушения воинского учета предусмотрены следующие административные санкции:

17 000 – 25 500 грн – для физических лиц;

– для физических лиц; 25 500 – 34 000 грн – для должностных лиц органов власти, местного самоуправления, предприятий и общественных объединений.

Могут ли не наложить штраф

Коробейникова отметила, что ТЦК имеет право наложить штраф только в течение 3 месяцев с момента выявления нарушения и не позднее 1 года со дня его совершения.

"Отмечу, что длительное правонарушение — это проступок, связанный с длительным, непрерывным неисполнением обязанностей, предусмотренных законом. То есть длительные правонарушения характеризуются тем, что лицо, совершившее какие-то определенные действия или бездействие, находится в дальнейшем в состоянии непрерывного продолжения этих действий (бездействия)", — объяснила юрист.

По словам эксперта, длительное правонарушение — это когда лицо постоянно не выполняет свои обязательства, например, годами не становится на воинский учет. Однако неявка по повестке — разовое нарушение, не имеющее признаков продолжительности.

То есть если человек не явился в ТЦК в определенный день и время — это разовое административное правонарушение, которое исчерпывается фактом неявки, и его нельзя растянуть во времени для наложения штрафа.

То есть если ТЦК пытается наложить штраф с нарушением сроков, то это основание для обжалования решения в суде.

Какие действия являются нарушением воинского учета

Юрист напомнила, что обязательными для военнообязанных являются:

стоять на воинском учете;

наличие военно-учетного документа;

обновление учетных данных;

явка по повестке в срок.

Ранее "Телеграф" писал, сколько раз можно проигнорировать повестку. За длительное уклонение от мобилизации могут быть привлечены к уголовной ответственности.