Роуз и Джек, оркестр и "Сердце океана": что в фильме "Титаник" было на самом деле, а что выдумка

Ровно 113 лет назад "непотопляемый" лайнер унес жизни более полутора тысяч людей

Именно в этот день — 14 апреля 1912 года — произошло одно из самых известных кораблекрушений в истории. Вечером, около 23:40, британский пассажирский лайнер "Титаник" столкнулся с айсбергом в северной части Атлантического океана. В результате трагедии погибло более полутора тысяч человек, а почтить память "непотопляемому" кораблю в 1997 году смог режиссер Джеймс Кэмерон.

Одноименный фильм с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях выиграл целых 11 статуэток "Оскар" и стал одним из самых кассовых и культовых в истории кино. Он не претендует на полную точность, тем не менее именно благодаря ему многие заново открыли для себя трагедию "Титаника".

Отличий между реальной катастрофой и тем, как она показана в фильме Кэмерона, довольно много — фильм основан на реальных событиях, но включает множество художественных вымыслов для драматического эффекта. "Телеграф" рассказывает, где заканчивается история и начинается кино.

Факты vs. Художественный вымысел

Вымышленные персонажи

Центральная любовная линия между пассажиркой первого класса Роуз и бедным художником Джеком Доусоном — полностью вымышленная. Ни Джек, ни Роуз не существовали в действительности. Поэтому и сцена на носу корабля — полностью художественный вымысел.

"Сердце океана" — не исторический артефакт

Драгоценность, вокруг которой выстроена большая часть сюжета, — бриллиант "Сердце океана" — также плод фантазии сценаристов. Прототипом послужил легендарный "Синий бриллиант Хоупа", но он никак не связан с "Титаником".

Настоящий "Синий бриллиант Хоупа". Фото: соцсети

Искажения в образах реальных людей

В фильме показаны и реальные исторические фигуры, однако не всегда с полной точностью. Так, один из офицеров Уильям Мердок изображен совершающим самоубийство после того, как стреляет в пассажира. Эти сцены вызвали возмущение у его родственников и историков — точных данных о таком эпизоде нет.

В фильме Мердока сыграл Юэн Стюарт

Реальный офицер Уильям Мердок

Герои, которых не показали

Кэмерон включил несколько сцен с настоящими героями трагедии — например, с оркестром, который продолжал играть до последнего.

Точность в деталях катастрофы

Фильм достоверно передает ход крушения: столкновение с айсбергом, раскол судна на две части, хаос при эвакуации. Кэмерон провел масштабное исследование, в том числе погружался к останкам судна, чтобы передать все максимально точно — от расположения палуб до внутреннего убранства кают.

Джеймс Кэмерон. Фото: Getty Images

Классовое неравенство — правда жизни

В фильме подчеркнута несправедливость в отношении пассажиров третьего класса, которые не имели доступа к шлюпкам и покинули судно в числе последних. Это соответствует историческим данным: многие не смогли выбраться с нижних палуб из-за закрытых проходов, нехватки информации и паники.

Напомним, что обломки лайнера сейчас находятся на глубине 3800 метров в Атлантическом океане. Ранее сообщалось, что аналитики создали детальную 3D-модель легендарного судна "Титаник".