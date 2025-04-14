В Киеве маршрутка на скорости врезалась в грузовик: много пострадавших, есть тяжелые (фото)

Среди пострадавших есть люди с тяжелыми травмами

Серьезное ДТП произошло утром 14 апреля в Оболонском районе Киева. Столкнулись маршрутный автобус и грузовик. Пострадали не менее шести человек, есть люди в тяжелом состоянии.

По информации правоохранителей, водитель маршрутки, двигаясь по улице Днепроводской, врезался в припаркованный с правой стороны грузовой автомобиль Mercedes Benz. Пятерых пассажиров общественного транспорта в возрасте от 32 до 56 лет с переломами конечностей срочно доставили в больницы. Об этом сообщается в полиции Киева.

В то же время, как сообщает телеканал "Киев-24", состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое. Журналисты издания также обнародовали фото и видео с места происшествия.

54-летний водитель автобуса, по предварительным данным, был трезв при управлении транспортным средством. Из-за аварии значительно усложнено движение транспорта на участке Днепроводской улицы, соединяющей Киев с Вышгородом. Пробки образовались в обоих направлениях.

По факту ДТП уже начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что мужчину погибшей в ДТП блоггерши Анны Жук будут судить. В прокуратуре сказали, сколько лет в тюрьме ему грозит.