СБУ поймали "крысу" с Яворовского полигона: ему поручили ликвидировать командиров ВСУ (фото)

Его задача от врага заключалась в подготовке терактов против командиров ВСУ

Служба безопасности Украины поймала "двойного" агента, который работал на ФСБ и военную разведку и одновременно был инструктором Яворовского полигона. От врага он получил задание ликвидировать командиров ВСУ на полигоне.

Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба СБУ. Там отметили, что задержать российского агента удалось во Львовской области.

"Его задача от группы заключалась в подготовке терактов против командиров ВСУ, которые вместе со своими подразделениями проходили боевую подготовку в местном учебном центре Сил обороны. Задокументировано, что агент получил от куратора карт-бланш на выбор способа ликвидации украинских военных", — говорят в СБУ.

По одному из "сценариев" предатель должен был изготовить самодельное взрывное устройство, а затем скрыто заложить его в штабе или учебном корпусе. Кроме того, агент разрабатывал вариант использования "втемную" своего коллеги, который должен был занести замаскированную взрывчатку на тренировочную локацию командиров.

Еще одним "сценарий" — ракетный удар россиян по координатам актуального сосредоточения украинских защитников на полигоне.

Военной контрразведке СБУ заблаговременно удалось разоблачить враждебные намерения и задержала предателя, когда он готовил предложения по ликвидации для своего куратора.

Также в ходе расследования установлены контакты предателя с куратором по ФСБ. По его указанию агент собирал информацию о количестве и специфике подразделений, которые тренируются на Яворовском полигоне.

В ходе обысков у задержанного изъято три телефона с сим-картами, которые он использовал, чтобы скрыть контакты с российскими военными.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились совместно со следователями СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала в Киевской области троих пророссийских агитаторов, который оправдывали вооруженную агрессию РФ и военные преступления российских военных.