Магнитная буря ненадолго спадет, но потом будет еще сильнее. Прогноз на эти дни

В начале этой недели землянам стоит готовиться к геомагнитным качелям

Затяжная магнитная буря до сих пор не завершилась и геомагнитной тишины не стоит ожидать в ближайшие дни. Астросиноптики предупреждают о выбросе корональной массы (СМЕ), который может стать причиной продления геомагнитного шторма.

CME пролетал вблизи Земли 12 апреля, возможно, даже нанеся резкий удар. Незаметное близкое столкновение не сразу повлекло за собой геомагнитную бурю, как сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Однако, по словам ученых, незначительные штормы класса G1 возможны 13 апреля, когда Земля будет проходить сквозь намагниченный след CME.

Магнитные бури 14-20 апреля

Между тем сайт Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, обновил график геомагнитных бурь на Земле. Согласно ему, сейчас, 14 апреля, на Земле бушует сильная 5-балльная магнитная буря. Уже во вторник, 15 апреля, она снизит свою активность до 4 баллов. Однако 16 апреля предполагается увеличение силы магнитной бури, но уже до 6 баллов.

В течение 17-20 апреля будет низкая солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину снова вернутся заморозки и дожди.