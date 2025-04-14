Лучше выбрать банк, чем обменник? Где выгоднее обменять доллар на гривну

Наиболее прибыльным вариантом при обмене доллара на гривну станет банк

Доллар можно обменять как в банке, так и в обменнике, но курсы точно будут отличаться. Если выделить время и поискать наиболее выгодные показатели, то можно ощутимо подзаработать.

Где есть наиболее высокий курс покупки доллара 14 апреля 2025, в банках или обменниках, разбирался "Телеграф". Данные взяли из "Минфина".

Итак, самый низкий курс продажи в кассах банков среди предложенных есть в "Приват Банке" — 40,95 гривны. "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" предлагает обменять доллар на гривну по курсу в 41,0 гривен. А по 41,10 гривен покупают "Райффайзен Банк" и "ПУМБ". Соответственно, чтобы больше получить гривны, нужно идти в последние банки.

В то же время самый низкий курс среди обменников сейчас 40,93 гривны. Украинцы могут найти пункт обмена валют, где курс будет в 40,95 гривны. То есть последний будет самым прибыльным.

Поэтому, чтобы получить как можно больше гривны при продаже доллара, украинцу следует выбрать для этого банк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, от скольких чашек кофе нужно отказаться, чтобы стать владельцем автомобиля "Ланос".