На NovaPay пришлась треть денежных переводов в Украине: сумма составляет сотни миллиардов

Сервис предоставляет финансовые услуги как онлайн, так и через отделение "Новой почты"

Одним из крупных игроков на рынке гривневых переводов в Украине стала международная платежная система NovaPaу. Только в 2023 году на нее пришлась почти треть всех переводов, а в 2024 году — пятая часть.

Об этом рассказала первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью Интерфаксу. Она отметила, что "НоваПэй" это пример удачных инвестиций в технологии.

"Доля NovaPay на рынке гривневых переводов внутри страны — 32% в 2023 и 21% в 2024 году . Это пример удачных инвестиций в технологии. Кто достаточно инвестирует, стирает границу между сервисами", — сказала Рожкова.

По данным Минфина, в 2023 году объем внутригосударственных переводов через платежные системы в Украине составил 728 млрд грн (эквивалентно $19,9 млрд), то есть на "Новую-Пэй" пришлось 232,96 млрд грн.

‚В 2024 году, по данным НБУ, объем внутригосударственных переводов через платежные системы в Украине составил 1,34 трлн грн (эквивалентно $33,2 млрд), что на 83% больше, чем в 2023 году. Доля NovaPay в 2024 году составила 281,4 млрд. грн.

Доля "НоваПэй" на рынке денежных переводов в Украине

Примечательно, что NovaPay получила расширенную лицензию Национального банка Украины 28 апреля 2023 года. Сервис предоставляет финансовые услуги как онлайн, так и через отделение "Новой почты". ​

Для частных лиц NovaPay предлагается:

Денежные переводы — отправлять и получать средства по Украине и из-за границы через международные системы Western Union, Ria и MoneyGram. ​

Оплата услуг – уплата коммунальных платежей, налогов, штрафов, услуг учебных заведений и кредитов. ​

Финансовые продукты – оформление кредитов на посылки, рассрочка платежей и покупка облигаций компании.

Мобильное приложение NovaPay – инструмент для управления финансами, позволяющий осуществлять платежи, переводы и другие операции. ​

Для бизнеса NovaPay предоставляет:

Интернет-эквайринг – прием онлайн-платежей на сайтах и ​​в приложениях.

Зачисление наложенного платежа на счет — быстрое получение средств от клиентов. ​

Зарплатные проекты – выплата заработной платы сотрудникам через систему NovaPay.

Кредитование для ФОП – финансовая поддержка для физических лиц-предпринимателей. ​

В то же время, как отмечает первый заместитель главы НБУ, компания не будет выдавать сложные корпоративные кредиты. Но у покупателя есть возможность получать все необходимые сервисы в одном пакете: покупая товар, расплачивается или берет кредит на месте, а не бежит в банк.

"Это очень удобно. Они уже достойно конкурируют на рынке", — говорит Екатерина Рожкова.

Она также отмечает, что "Новая почта" является по сути уже готовым оператором финансовой инклюзии — компанией, помогающей людям, не имеющим доступа к традиционным финансовым услугам (например, банковским счетам или кредитам), получить возможность пользоваться финансовыми продуктами — без специального закона.

"Они работают практически на передовой. Идут последними с территорий, охваченных боевыми действиями, и приходят первыми после деоккупации. И имеют классные сервисы. Мы постепенно имплементируем европейскую платежную директиву, так что надеюсь, подобных участников рынка будет становиться больше", — добавляет первая заместительница.

Ранее "Телеграф" писал, что "Новая Почта" ввела новые правила для ФЛП.