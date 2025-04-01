Лимиты на карточные переводы отменили: в НБУ объяснили, на что они повлияли

НБУ будет рассматривать другие инициативы

Национальный банк Украины принял решение не продлевать действие временного лимита в 150 000 гривен на месячные переводы физических лиц с карты на карту за границу. Ограничение перестало действовать с 1 апреля 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ. В регуляторе отметили, что введение этого лимита в прошлом году помогло стабилизировать ситуацию с аномальным ростом объемов переводов между счетами физлиц и способствовало борьбе с противоправным использованием платежной инфраструктуры.

"Ограничения стимулировали наработку комплексных решений – от законодательных изменений до саморегуляции рынка. В частности, речь идет о подписании Меморандума о противодействии схемам с "дропами"", – отметили в НБУ.

В регуляторе также отметили, что наблюдавшаяся осенью 2024 года волна массового открытия новых платежных карт сейчас прекратилась. НБУ будет продолжать мониторинг ситуации на рынке и рассмотрение других инициатив по снижению рисков.

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина ранее высказала мнение, что установление ограничений по меморандуму банков произошло под влиянием государства. Впрочем, статистика показывает, что доля карточных переводов украинцев в 2024 году сократилась на 6 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом с 37,1% до 31,1%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об изменениях, которые были введены для ФЛП с 1 апреля. Прежде всего речь идет о сумме единого социального взноса, которую должен уплатить каждый предприниматель всех групп.