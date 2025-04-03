"Новая Почта" ввела новые правила для ФОПов: о чем идет речь
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Предприниматели должны получать прибыль только на счет
В "Новой почте" разъяснили изменения в правилах работы с наличными деньгами для компаний и предпринимателей. В то же время, для частных клиентов все осталось как раньше.
Они по-прежнему могут получать средства как на счет, так и наличными. Такие пояснения появились на сайте финансового сервиса почтового оператора.
Теперь все деньги за наложенный платеж будут перечисляться только на банковский счет, открытый в платежной системе (например, в банке или финансовом сервисе). Компаниям и предпринимателям наличные в отделении получить будет невозможно.
Отмечается, что 29 августа 2024 вступило в силу Постановление НБУ № 101 от 23.08.2024, которое запрещает юридическим лицам, ФОПам и тем, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, получать наложенный платеж наличными в отделениях почтового оператора.
По требованию регулятора деньги от покупателей сначала должны зачисляться на счет, и только после этого их можно при необходимости снять наличными.
Чтобы получить средства за свою предпринимательскую или профессиональную деятельность, необходимо:
- заключить договор наложенного платежа с NovaPay;
- получать деньги на счет, который может быть открыт в NovaPay или любом украинском банке.
Напомним, ранее Государственная налоговая служба ввела новый механизм мониторинга онлайн-продаж. Теперь ГНС постоянно отслеживает граждан и налогоплательщиков, которые продают товары через Интернет и получают за них денежные переводы.