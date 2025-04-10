На NovaPay припала третина грошових переказів в Україні: сума сягає сотні мільярдів

Сервіс надає фінансові послуги як онлайн, так і через відділення "Нової пошти"

Одним з великих гравців на ринку гривневих переказів в Україні стала міжнародна платіжна система NovaPaу. Лише у 2023 році на неї припала майже третина всіх переказів, а у 2024 році — пʼята частина.

Про це розповіла перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтервʼю Інтерфаксу. Вона зауважила, що "НоваПей" це приклад вдалих інвестицій в технології.

"Частка NovaPay на ринку гривневих переказів усередині країни – 32% у 2023 та 21% у 2024 році. Це приклад вдалих інвестицій в технології. Хто достатньо інвестує, стирає межу між сервісами", — сказала Рожкова.

За даними Мінфіну, у 2023 році обсяг внутрішньодержавних переказів через платіжні системи в Україні становив 728 млрд грн (еквівалентно $19,9 млрд), тобто на "НовуПей" припало 232, 96 млрд грн.

​У 2024 році, за даними НБУ, обсяг внутрішньодержавних переказів через платіжні системи в Україні становив 1,34 трлн грн (еквівалентно $33,2 млрд), що на 83% більше, ніж у 2023 році. Частка NovaPay у 2024 році склала 281,4 млрд грн.

Частка "НоваПей" на ринку грошових переказів в Україні

​Зауважимо, що NovaPay отримала розширену ліцензію Національного банку України 28 квітня 2023 року. Сервіс надає фінансові послуги як онлайн, так і через відділення "Нової пошти". ​

Для приватних осіб NovaPay пропонує:

Грошові перекази — надсилати та отримувати кошти по Україні та з-за кордону через міжнародні системи Western Union, Ria та MoneyGram. ​

Оплата послуг — сплата комунальних платежів, податків, штрафів, послуг навчальних закладів та кредитів. ​

Фінансові продукти — оформлення кредитів на посилки, розстрочка платежів та купівля облігацій компанії.

Мобільний додаток NovaPay — інструмент для керування фінансами, що дозволяє здійснювати платежі, перекази та інші операції. ​

Для бізнесу NovaPay надає:

Інтернет-еквайринг — прийом онлайн-платежів на сайтах та в додатках.

Зарахування післяплати на рахунок — швидке отримання коштів від клієнтів. ​

Зарплатні проєкти — виплата заробітної плати співробітникам через систему NovaPay.

Кредитування для ФОП — фінансова підтримка для фізичних осіб-підприємців. ​

Водночас, як зазначає перша заступниця голови НБУ, компанія не видаватиме складних корпоративних кредитів. Але у покупця є можливість отримувати всі потрібні сервіси в одному пакеті: купуючи товар, розплачується чи бере кредит на місці, а не біжить до банку.

"Це дуже зручно. Вони вже гідно конкурують на ринку", — каже Катерина Рожкова.

Вона також зауважує, що "Нова пошта" є по суті вже готовим оператором фінансової інклюзії — компанією, яка допомагає людям, які не мають доступу до традиційних фінансових послуг (наприклад, банківських рахунків або кредитів), отримати можливість користуватися фінансовими продуктами — без жодного спеціального закону.

"Вони працюють практично на передовій. Ідуть останніми із територій, охоплених бойовими діями, і приходять першими після деокупації. І мають класні сервіси. Ми поступово імплементуємо європейську платіжну директиву, тож сподіваюсь, подібних учасників ринку ставатиме більше", — додає перша заступниця.

Раніше "Телеграф" писав, що "Нова Пошта" запровадила нові правила для ФОПів.