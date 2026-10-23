Земля вместо угля для больниц и детских интернатов: как дельцы получают миллионы из бюджета

Картель годами поставлял для детей, больных и заключенных непригодный для отопления мусор

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Пока Нацполиция и АМКУ отчитываются о разоблачении масштабного угольного картеля, поставлявшего псевдоуголь в украинские больницы, детские интернаты и пенитенциарные учреждения, организаторы схемы совсем не напуганы: вместо того, чтобы понести наказание, предприимчивые дельцы высадили на Prozorro свежий десант фирм-новичков. Их главное оружие против закона – официальный государственный сертификат качества.

"Телеграф" выяснил, как с помощью одного мешка "правильного" угля компании получают легальное алиби на поставку тонн грязи и камней, а чиновники АМКУ связывают руки принципиальным заказчикам, защищая право дельцов зарабатывать на суррогате.

Разоблачение картеля и фальсификата: с чего все началось

Громкий скандал в медиа разразился после того, как Антимонопольный комитет Украины в начале сентября принял решение №682-р. Этим документом был зафиксирован сговор на поставку каменного угля и топливных пеллет в исправительные учреждения, учебные и медицинские заведения. "Отличились" ООО "Захидмаркет", ЧП "Нафтоагросервис", ООО "Ресурсы Батькивщины", ООО "Промтопресурс" и их неизменный партнер ООО "Энерго Восток Антрацит".

АМКУ пришел к выводу, что эти компании исказили результаты 15 крупных тендеров общей ожидаемой стоимостью более 91 млн гривен. Наказанием за это стал штраф, который превысил 4,2 млн грн, и включение в "черный список" с полным трехлетним баном на государственные закупки.

Правоохранители подозревают существование такой схемы. Инфографика "Телеграфа", сгенерированная при помощи ИИ

Основанием для жесткого вердикта антимонопольщиков был ряд очевидных общих черт, которые дельцы даже не пытались качественно скрыть в реестрах. Анализ данных аналитической системы YouControl доказывает: за спиной якобы независимых конкурентов стоит единый кадровый и географический центр с выраженными "донецкими" корнями.

Ядром и главным выгодоприобретателем схемы выступает ООО "Энерго Восток Антрацит", созданное в 2016 году с уставным капиталом всего 5 000 грн. Фирма официально прописана в Киеве на ул. Ларисы Руденко, 6а, однако в контрактах на Prozorro в 2023-2025 годах указывала адрес материально-технической базы в Донецкой области — в селе Богатырь Волновахского района (находилось долгое время в "серой зоне", а с лета 2025-го – под контролем россиян).

Адрес ООО "Энерго Восток Антрацит" в заключении 2023 года

Основателем в реестрах значится Юрий Сливинский, а директором — Эвелина Сливинская. Впрочем, исторические и финансовые следы компании ведут к реальным бенефициарам — выходцам из Донецкой области Руслану Брагину и Александру Сосюре.

Паутина связанности других четырех "конкурентов" в реестрах тоже очевидна. К примеру, руководителем компании-"соперника" ООО "Захидмаркет" числится Сергей Глухов, ранее официально занимавший должность директора в ООО "Энерго Восток Антрацит". С другими двумя фирмами, ООО "Ресурсы Батькивщины" и ООО "Промтопресурс", фигуранты пошли еще более простым путем: руководителем обеих компаний — участниц торгов одновременно является один и тот же человек — Вероника Стайловская.

Как выяснил "Телеграф", параллельно с антимонопольщиками пулом компаний заинтересовались правоохранители. Главное следственное управление Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора ведет досудебное расследование в масштабном уголовном производстве № 12020210000000481 (по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины). Материалы уголовных определений Печерского райсуда г. Киева подтверждают: под прикрытием этой "бумажной конкуренции" на торгах могла действовать стойкая организованная группа под руководством Брагина и Сосюры.

Исполнители схемы смешивали уголь с мусором. Фрагмент судебного определения

Синдикат годами систематически присваивал миллионы бюджетных средств. Схема выглядела так: вместо сортового высококалорийного угля в котельные больниц, детских интернатов и школ, а также исправительных учреждений везли некачественную и опасную для оборудования смесь из угольной пыли, пустой породы, камней и земли. Государство платило миллионы за тепло для детей, больных и заключенных, а получало тонны непригодного для сжигания мусора.

"Не горело и воняло мусором": в чем суть претензий к поставщикам

"Телеграф" решил проверить версию полиции "на земле" и обратился с запросами, в частности, в Департамент по исполнению наказаний Минюста, которые массово скупали топливо у пула компаний Сосюры и Брагина. Ожидаемые сухие отписки оказались детективными хрониками: редакция получила около десяти официальных ответов разных учреждений с детальными актами рекламаций.

Анализ документов демонстрирует, что весь массив претензий к участникам "угольного синдиката" делится на три четкие категории.

1. Претензии к физическому качеству топлива. Поставщики прибегли к тотальной фальсификации состава и допустили критическое отклонение от государственных стандартов. Вместо топлива заказчикам везли смесь из земли и камней. Химические анализы зафиксировали зашкаливающую зольность, чрезмерную влажность и низкий выход летучих веществ. Такая масса физически не способна давать тепло, она забивала шлаком и уничтожала котельные.

Пример: В рамках уголовного производства № 12020210000000481 комплексные судебно-товароведческие и химические экспертизы изъятого в школах, интернатах и больницах угля подтвердили: топливо вообще не отвечает требованиям ДСТУ 7146:2010 и ДСТУ 3472: 2015, создавая прямую угрозу замораживания учреждений зимой.

2. Организационный саботаж и поставка непригодного мусора, что становилось причиной массовых отказов принимать товар, разрыва договоров.

Пример 1: ГУ "Старобабановская исправительная колония (№92)" сообщила нашему изданию, что в июле 2023 года после первой поставки от ЧП "Нафтоагросервис" контрольное сжигание проб показало такое низкое качество, что колония составила акт несоответствия и расторгла договор. Следующий победитель — ООО "Промтопресурс" — вообще не поставил ни единой тонны.

Пример 2: ГУ "Снигиревская исправительная колония (№5)" отказалась принимать уголь от ООО "Ресурсы Батькивщины", поскольку "как визуально, так и при контрольном сжигании он не отвечал требованиям".

В Снигиревской колонии не приняли уголь из-за низкого качества

А в случае с ГУ "Маневицкая исправительная колония (№42)" та же фирма просто проигнорировала все заявки и перестала выходить на связь и исчезла.

Поставщик перестал отвечать Маневицкой колонии

3. Юридические претензии к фирмам-прокладкам. Когда заказчики пытались защитить свои котельные и требовали в тендерной документации сертификаты качества непосредственно от производителя (шахты), фирмы-прокладки синдиката ("Постач форм", "Гирнычий ресурс") шли в АМКУ с жалобами, обвиняя сами учреждения в "дискриминации".

Пример: ГУ "Каменская исправительная колония (№101)" в своих возражениях для АМКУ прямо указывала, что закупка некачественного топлива грозит срывом отопительного сезона. Колония открыто заявила Комитету, что жалобщик ООО "Горный ресурс" проталкивает "мусор" от ООО "Энерго Восток Антрацит", которое входит в состав группы вместе с "Нафтоагросервисом", "Промтопресурсом", "Западмаркетом" и "Ресурсами Батькивщины". Однако компании через АМКУ требовали удалить условие о документах от шахт, ссылаясь на то, что по ГОСТу сертификат может выдаваться прямо на фирму-посредника.

В Каменской колонии обратили внимание на последствия использования некачественного угля

Когда заказчики оказывались слишком принципиальными и отказывались подписывать акты приемки на смесь из земли и камней, организаторы схемы переходили от юридического давления к банальному подкупу.

Наиболее резонансный инцидент задокументирован в ГУ "Петровская исправительная колония (№49)". Учреждение подтвердило расследование уголовного производства № 42023122030000165 по ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

В Петровской колонии подтвердили факт взятки

В рамках этого производства правоохранители задержали "на горячем" заместителя начальника Петровской колонии Сергея Зарембу во время получения взятки в размере 205 тыс. грн. Как установило следствие, деньги передавал лично организатор схемы, которым, как говорится в ответном письме из исправительной колонии, был "гражданин Александр Сосюра". За эту сумму куратор синдиката требовал от администрации учреждения беспрепятственно, без проверок и контрольных сжиганий, принять суррогатное топливо и подписать все финансовые документы для перечисления бюджетных миллионов на счета его "прокладок".

Заметание следов: новые клоны и общая ниточка с картелем

Когда над "проектом" Брагина и Сосюры начали сгущаться тучи, а материалы уголовного дела пополнились экспертизами о суррогатном топливе, дельцы прибегли к классическому инструменту махинаторов — "сливу" токсичных юридических лиц и параллельному запуску новых фирм.

В начале 2026 года — за несколько месяцев до официального объявления первых подозрений — ключевые компании схемы, которые освоили на Prozorro почти четверть миллиарда гривен (ЧП "Нафтоагросервис" и ООО "Ресурсы Батькивщины"), внезапно сменили владельца. Новым единоличным бенефициаром обеих фирм стал уже известный по расследованию "Телеграфа" номинал Андрей Сосонный — житель села Борщев Киевской области, который имел III группу инвалидности и был рядовым сотрудником в ресторане быстрого питания KFC.

Параллельно с тем среди поставщиков топлива появились новые игроки – ООО "Постач форм", ООО "Паливо опт" и ООО "Гирнычий ресурс". Но так ли они самостоятельны? Анализ регистрационных данных доказывает, что нет. Все эти компании зарегистрированы в Киеве по адресам массовой регистрации, имеют минимальный уставный капитал и реальный нулевой штат сотрудников.

Новые фирмы использовали старый сертификат. Инфографика "Телеграфа", сгенерированная при помощи ИИ

Однако их искусственный характер доказывает кадровый анализ, где ключевые фирмы-новички неожиданно сходятся на одном человеке – Николае Резнике с Сумщины. Ведь в начале июня 2026 года он регистрирует ООО "Паливо опт", а менее чем через месяц становится директором и бенефициаром другого новичка — ООО "Постач форм".

Схема работала так: пока ООО "Постач форм" заваливало жалобами АМКУ, блокируя требования принципиальных заказчиков, вновь созданное ООО "Паливо опт" под руководством все того же Резника уже в июле 2026 года массово собирало бюджетные подряды на закупках угля.

Третий участник забега — ООО "Гирнычий ресурс" (ЕГРПОУ 45699297, директор Евгений Попик) — хоть и имеет другого номинального руководителя, тоже, вероятно, действовал в координации с фирмами Резника, что четко видно из их общих документальных корней.

"Священная грамота": как один документ обнаружил новых клонов

Изучая тендерные предложения новых поставщиков (ООО "Постач форм", ООО "Паливо опт" и ООО "Гирнычий ресурс"), мы заметили ключевую деталь, которая окончательно связала их с разоблаченным картелем.

Чтобы создать видимость наличия легального топлива после громких решений АМКУ и арестов Нацполиции, новые фирмы начали указывать в справках о товаре стороннего "производителя". Например, ООО "Постач форм" в технических спецификациях на закупки для Монастыроцкого психоневрологического интерната задекларировало следующую конструкцию:

Производитель топлива: ООО "ТВК Энерго"

ООО "ТВК Энерго" Поставщик и владелец сертификата: ООО "Энерго Восток Антрацит".

Эта цепочка выглядела абсурдно: фирма объявляет киевскую компанию "ТВК Энерго" непосредственным "производителем", однако добавляет паспорта и Сертификат генетических, технологических и качественных характеристик, выданный совсем на другого субъекта — ООО "Энерго Восток Антрацит". Эта самая бумажка как универсальное алиби сегодня фигурирует в договорах и тендерах по всей стране.

Сертификат, который используют фирмы на торгах

Редакция решила проверить, есть ли хотя бы у кого-то из этой схемы реальные шахты и мощности. Результаты двух официальных запросов оказались потрясающими.

Чтобы выяснить реальное происхождение топлива, которое поставляли учебным заведениям, больницам и исправительным колониям под марками ДГ (13-100) и Г (Г2), редакция направила официальный запрос в Государственную службу геологии и недр Украины.

Мы спросили прямо: имеет ли задекларированный на торгах "производитель" ООО "ТВК Энерго" и поставщик ООО "Энерго Восток Антрацит" специальные разрешения на использование недр с целью добычи каменного угля? Из официального ответа Госгеонедр следует, что обе компании не обладают специальными разрешениями на пользование недрами.

Ни "ТВК Энерго", ни "Энерго Восток Антрацит" не добывают уголь

Что это значит на практике: Государственный регулятор официально подтвердил, что ни задекларированный "производитель", ни "бумажный поставщик" вообще не имеют законного права добывать уголь в Украине. Все представленные в тендерные комиссии справки о "собственной добыче" и "национальном производителе" оказались фальшивкой.

В тендерной документации новые и старые фирмы декларировали сортовые обогащенные угли с высокими показателями теплотворности и низкой зольностью. Однако, поскольку шахт у фирм не было, топливо покупали за наличные деньги на "черном рынке". А потом уже этот уголь, как упоминалось выше, разбавляли разными "добавками", чтобы нарастить объемы.

Встал логичный вопрос: как фирмы без шахт получают государственные сертификаты? Мы обратились в учреждение — ОП "УкрНИИуглеобогащение" ГП "Институт УкрНИИпроект", чьи подписи и печати стоят на документах поставщика, с запросом, как проверяется реальное происхождение предоставленных им проб и могут ли получать сертификат исключительно производители топлива.

Ученые объяснили просто: чтобы получить официальный сертификат качества, вообще не нужно иметь шахту или добывать уголь. По правилам (ДСТУ 7146:2010) документ выдают любому "заявителю" — каждый, кто принесет письмо и мешок с пробами, получает желаемую бумагу.

Контроль качества конкретной партии полностью перестает работать в момент выезда грузовиков из лаборатории. Институт исследует "идеальную пробу", но нет никаких полномочий контролировать, что именно фирма загрузит в железнодорожные вагоны или самосвалы во время отправки в учреждения. Вся ответственность за это – на поставщике. А вот раскрыть детали своих договоров с "Энерго Восток Антрацит" учёные наотрез отказались, спрятавшись за "коммерческой тайной". В то время как именно этот сертификат на заявителя, очевидно, помогал организаторам схемы годами зарабатывать на фальсифицированном топливе.

Именно этим сертификатом "на заявителя" дельцы и сбивали любые защитные барьеры на торгах. Как только школы, больницы или колонии пытались прописать жесткое требование подать документ именно от реального производителя/шахты, новые клоны ("Постач форм", "Гирнычий ресурс") мгновенно шли с жалобой в АМКУ. Апеллируя к разъяснениям Института, они через Комиссию АМКУ заставляли заказчиков изымать это условие как "дискриминационное", открывая прямой путь контрафактной смеси в государственные котельные.

Кто должен был стать последним рубежом обороны государственного бюджета и безопасности отопительного сезона? Согласно действующему законодательству о публичных закупках и типовых условиях договоров, эта ответственность полностью лежит на председателях и членах приемных комиссий конкретных учреждений (больниц, школ, колоний).

Именно руководство учреждения-заказчика в лице материально ответственных лиц имело законное право — и прямую служебную обязанность — остановить прием некачественной партии в момент ее разгрузки. Для этого заказчику было достаточно зрительно зафиксировать наличие породы и камней, привлечь независимую торгово-промышленную палату или назначить собственное контрольное сжигание с составлением рекламационного акта (как это принципиально сделали Старобабановская и Снигиревская колонии). Когда чиновники на местах закрывали глаза на очевидный суррогат и подписывали акты приемки-передачи "без замечаний", они автоматически превращались из жертв обмана в соучастников преступления. История Петровской колонии, где заместитель начальника согласился принять "землю вместо угля" за 205 тысяч гривен взятки, наглядно доказывает: угольный синдикат держался не на "безупречных сертификатах", а на банальной коррупции тех, кто должен был этот суррогат развернуть на воротах.

Вместо выводов

Описанная ситуация вокруг угольного картеля показывает серьезные системные пробелы в механизмах государственного контроля общественных закупок. Создается парадоксальная ситуация: Государственная служба геологии и недр официально подтверждает отсутствие разрешений на добычу у фигурантов схемы, правоохранители расследуют уголовные производства, однако юридические лазейки позволяют новосозданным компаниям-клонам и дальше претендовать на бюджетные средства.

По всей вероятности, корень проблемы кроется в устаревших нормах ДСТУ и формальном подходе к выдаче сертификатов качества, где документ оформляется на любого заявителя только на основании представленных им образцов. Очевидно, что без пересмотра этих правил и изменения позиции органов контроля заказчики в госсекторе будут оставаться незащищенными от поставки некачественного топлива.

Чтобы выяснить, существует ли у профильных ведомств реальное намерение изменить сложившуюся ситуацию и ликвидировать выявленные юридические лазейки, редакция "Телеграфа" обращается с официальными запросами в ключевые государственные структуры.