Журналісти перевірили митні дані й знайшли десятки поставок із Ростовської області в ЄС

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Від початку повномасштабного вторгнення до 4 серпня 2022 року митні записи зафіксували щонайменше 36 поставок російського вугілля на швейцарську компанію DTEK Trading SA, що входить до складу енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вугілля відвантажували із шахти в місті Звєрєво Ростовської області.

"Слідство.Інфо" виявило ці постачання в митній базі Import Genius під час розслідування Inside Deutsche Bank. За контрактами антрацит постачали до Індії, Болгарії та Румунії.

Звідки журналісти отримали дані

Дані про це знайшли в 15 млн файлів німецького Deutsche Bank, які вивчали журналісти із десятка країн. Їх висновок — банк вже після початку повномасштабного вторгнення не тільки обслуговував олігархів з РФ та підсанкційних бізнесменів, а й проводив сумнівні операції. Водночас, банк занепокоївся операціями в бізнесі Ахметова.

За даними розслідувачів, у 2019 році Deutsche Bank згорнув частину співпраці з бізнесом Ахметова, зокрема DTEK і SCM. Серед причин банк назвав ризики фінансових злочинів і невизначеність щодо походження початкових статків бізнесмена.

Банк ще з 2017 року вивчав бізнес після окупації сходу України та походження його коштів. Серед операцій, що викликали занепокоєння — перекази з "дочок" ДТЕКу на рахунки приватних осіб; в 2018 році в листуванні йшлося про приблизно 10 транзакцій. Інший випадок — виплата в 2015 році 11,5 млн доларів від кіпрської компанії до DTEK Oil&Gas BV тощо.

Як банківські документи викрили підозрілі операції з РФ

"Опрацьовуючи ці листування, ми вирішили перевірити, а що зараз. І натрапили на інформацію про поставки з Росії вже під час війни", - пише керівниця "Слідство. Інфо" Анна Бабінець.

Анна Бабінець пояснила, як розслідувачі натрапили на дані про поставки з Росії

Журналісти помітили транзакцію, яку банк позначив, як ризиковану за 2019 рік, коли швейцарська компанія DTEK Trading SA перерахувала кошти на рахунок Новоросійського морського порту. Редакція перевірила, чи були подібні ще.

Будь-які контакти з Росією розірвані. Контроль над бізнесом втрачено. Зараз у нас там немає жодних інтересів та активів бізнесмен Рінат Ахметов у березні 2022 року

Проте, "Слідство. Інфо" виявили, що ця компанія регулярно закуповувала вугілля у російської шахти "Шахтоуправління "Обуховская"" (Звєрєво, Ростовська область РФ), яка до 2021 року належала Ахметову.

Фото з офіційного сайту "Шахтоуправління "Обуховская"" Джерело: slidstvo.info

Згідно з даними з митних баз, ДТЕК найімовірніше отримував вугілля з цієї шахти аж до кінця літа 2022 року йдеться у матеріалі розслідувачів

"Загалом від дня вторгнення до 4 серпня 2022 року DTEK trading SA здійснив щонайменше 36 поставок російського вугілля", - пише Бабінець.

Втім, у ДТЕК спростовують подібне постачання. "Офіційно заявляємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії DTEK Trading SA не контрактував жодних поставок продукції з боку "Шахтоуправління "Обуховська"", не здійснював жодних платежів на його користь та не мав жодних інших відносин з компаніями держави-агресора", – відповів Фелікс Зінченко, керівник департаменту з комунікацій та взаємодії з неурядовими організаціями в групі ДТЕК.

Відповідь Фелікса Зінченка, керівника департаменту з комунікацій та взаємодії з неурядовими організаціями в групі ДТЕК/ slidstvo.info Джерело: slidstvo.info

Проте розслідувачі кажуть — в митних документах є дані про постачання протягом січня-серпня 2022 року з цієї шахти на швейцарську компанію ДТЕК. "У митних деклараціях зазначено "уголь каменный антрацит", вага та дата останнього відвантаження — 4 серпня 2022 року. За цими контрактами вугілля постачали до Індії, Болгарії, Румунії", - йдеться в розслідуванні.

Зауважимо — заборона ЄС щодо російського вугілля почала діяти саме з серпня 2022 року, тож порушення санкцій не було.

"Телеграф" раніше розповідав про схему постачання неякісного вугілля. Його постачали до інтернатів та пенітенціарних закладів.