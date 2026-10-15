Владелец "АТБ" в компании Пинчука и Гордона посмотрел футбол в ложе Ахметова (фото)

Украинские бизнесмены собрались на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, где "Шахтер" победил афинский АЕК со счетом 3:1

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Совладелец корпорации "АТБ" Геннадий Буткевич 14 октября 2026 года посетил матч донецкого "Шахтера" против афинского АЕКа в компании бизнесменов Виктора Пинчука и Рината Ахметова, а также журналиста Дмитрия Гордона с женой. Матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА они смотрели в VIP-ложе Рината Ахметова на лондонском стадионе "Стэмфорд Бридж".

На совместных снимках со стадиона, опубликованных Дмитрием Гордоном, запечатлены все три бизнесмена. Они приехали поддержать донецкий клуб, который является единственным представителем Украины в самом престижном еврокубке. Матч прошел на арене, которая формально уже не принадлежит Роману Абрамовичу.

Пинчук, Гордон и Ахметов в ложе / Фото: Дмитрий Городон в Instagram

Украинские бизнесмены посетили матч "Шахтера" в Лондоне/ Фото: Дмитрий Городон в Instagram

Что известно о гостях

Геннадий Буткевич, помимо совладения сетью "АТБ", также является основателем BGV Group Management и президентом Житомирского ФК "Полесье". В бизнес-портфеле Виктора Пинчука — созданные им группа EastOne и компания Interpipe. Ринат Ахметов владеет группой СКМ и является самым богатым бизнесменом Украины.

Пинчук, Ахметов и Буткевич собрались в VIP-ложе на "Стэмфорд Бридж"/ Фото: Дмитрий Городон в Instagram

Ахметову вручили орден "Легенда футбола"

Во время встречи в Лондоне президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко лично вручил Ринату Ахметову орден "Легенда футбола". Высшей наградой УАФ президента "Шахтера" отметили по случаю 30-летия его руководства клубом.

В ассоциации подчеркнули, что за эти три десятилетия "Шахтер" стал современным европейским клубом со значительным международным авторитетом. Несмотря на трудности, команда продолжает представлять Украину на международной арене и развивать молодых футболистов.

Буткевич поддержал "Шахтер" в матче против афинского АЕКа/ Фото: Дмитрий Городон в Instagram

Матч завершился победой украинцев. Донецкая команда выиграла со счетом 3:1 в своем первом домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА на "Стэмфорд Бридж".

Как сообщал "Телеграф", совладелец сети "АТБ" Виктор Карачун носит часы с крупным корпусом, необычной формой и открытым циферблатом, в котором сочетаются золото и темные материалы. Модель Epic X Chrono 47 mm со схожим дизайном предлагали за 88 тысяч долларов.