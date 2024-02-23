Скрывался больше двух лет: задержан директор фирмы, который лишил "Киевпастранс" 13 миллионов гривен

В настоящее время досудебное расследование по делу продолжается

Детективы БЭБ задержали руководителя предприятия, которого подозревают в завладении более 13 миллионов гривен государственных средств. Фигурант почти два с половиной года скрывался от следствия.

Злоумышленника обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. О подробностях задержания рассказали в пресс-службе БЭБ.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что директор предприятия вместе со служебными лицами "Киевпастранса" заключили договор о предоставлении услуг по реконструкции трамвайной линии. В договор подряда на выполнение работ они внесли недостоверные сведения и таким образом завладели средствами коммунального предприятия в особо крупном размере.

Своими действиями злоумышленник нанес государственному бюджету Украины ущерб на сумму более 13 миллионов гривен.

Подозреваемый обвиняется в присвоение, растрате или завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением.

В настоящее время досудебное расследование по данному делу продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что гендиректору "Киевавтодора" сообщено подозрение в нанесении бюджету Киева ущерба в размере практически 300 миллионов гривен. Чиновника подозревают в служебной халатности.