Переховувався більше двох років: затримано директора фірми, який ошукав "Київпастранс" на 13 мільйонів гривень

Наразі досудове розслідування по цій справі триває

Детективи БЕБ затримали керівника підприємства, якого підозрюють у заволодінні понад 13 мільйонів гривень державних коштів. Фігурант майже два з половиною роки переховувався від слідства.

Зловмисника звинувачують одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Про подробиці затримання розповіли у пресслужбі БЕБ.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що директор підприємства разом зі службовими особами "Київпастрансу" уклали договір про надання послуг із реконструкції трамвайної лінії. До договору підряду на виконання робіт вони внесли недостовірні відомості і таким чином заволоділи коштами комунального підприємства в особливо великому розмірі.

Своїми діями зловмисник завдав державному бюджету України збитків на суму понад 13 мільйонів гривень.

Підозрюваний обвинувачується у привласненні, розтраті або заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Наразі досудове розслідування по цій справі триває.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що гендиректору "Київавтодору" повідомлено підозру в нанесенні бюджету Києва збитків у розмірі майже 300 мільйонів гривень. Чиновника підозрюють у службовій недбалості.