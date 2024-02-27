Российские книги, иконы и куклы: как война сменила блошиный рынок на "Петровке" (фоторепортаж "Телеграфа")

"Телеграф" узнал, какой ассортимент товаров можно увидеть на рынке.

В Оболонском районе Киева, недалеко от станции метро "Почайна", расположился крупнейший в столице блошиный рынок "Петровка". Он возник здесь рядом с книжным еще в 1990-х годах и по сей день остается одним из символических мест для киевлян и гостей города.

Этот "музей" под открытым небом предлагает множество интересных вещей: от дорогого антиквариата до дешевого хлама. Здесь можно найти старинную мебель, виниловые пластинки, раритетные книги, одежду и многое другое.

"Телеграф" решил узнать, что же изменилось во время войны на некогда культовом киевском рынке "Петровка".

Упадок в книжном

"Интересно только то, что мы выжили". Эти слова продавцов книжного рынка лаконично описывают его состояние во время войны.

— Кратко о том, что изменилось во время войны: вы видите здесь покупателей? Вот и я нет. Вот так и выживаем. Раньше книжный рынок славился оживленным движением, сюда приезжают люди из разных городов. Сейчас война остановила это течение. Народ беден, в стране война. Никому ничего не нужно, – жалуются продавцы.

Несмотря на сложные времена, некоторые из них не теряют оптимизма и помогают военным.

— Мы стараемся волонтерить, — рассказывают они. Так что прямо на месте можно увидеть, как продавцы плетут маскировочные сетки. На стене киоска висит плакат с надписью: "Будет тебе враг, как Залужный скажет".

Владимир Васильевич, один из продавцов "Петровки", делится своими наблюдениями по поводу изменений в спросе на украинскую литературу:

— С положительного могу сказать, что с начала вторжения издатели начали реализовывать больше украинской литературы. Недавно завезли эксклюзивное издание с Шевченко. Люди стали больше интересоваться подобным.

Единственная претензия к нашим издателям и бизнесу: таких книг, как было в 1950-х годах, то есть классики, нет. К примеру, Ивана Нечуя-Левицкого – при Компартии издавали 7 произведений, а он написал 50! И умер в Дегтяревской богадельне (дома престарелых. — Ред .). Многие также спрашивают о Кобзаре (трехтомнике). Ценится, чтобы иллюстрации были Василия Касияна, который был первым лауреатом от художников. Именно такие книги мы хотим брать. Также шеститомники и восьмитомники Старицкого. Где они? Это ведь уникальная редкость, — говорит владелец книжной точки.

По его словам, также люди спрашивают об украинской детской литературе. К сожалению, ее тоже не хватает.

Не все продавцы на "Петровке" разделяют оптимизм по поводу будущего. Один из них описывает ситуацию так:

— Дела идут плохо, хочется уснуть. И это еще сегодня многолюдно по сравнению с другими днями. Продавцов стало меньше: либо обанкротились, либо разъезжались, либо вообще воевать ушли, – говорит мужчина.

Продавец советует пройти к блошиному рынку, чтобы почувствовать еще большую атмосферу бедности.

– Там все, что дома не нужно, продают, – говорит он.

Километр старья

Барахолка начинается сразу за книжным рынком вдоль проспекта Степана Бандеры и тянется с полутора километров.

Здесь можно встретить молодежь, которая ищет дешевые и стильные вещи. Их цель – добавить изюминку своему гардеробу. Их интересуют винтажная одежда, виниловые пластинки или яркие украшения.

Здесь вы также увидите людей, которые ищут дешевую посуду, игрушки или мебель. Они вынуждены экономить на каждой копейке.

Небольшая часть гостей рынка – настоящие искатели дорогого антиквариата и редких вещей.

Впечатляет, что люди продают буквально "что угодно". Среди никому не нужных мелочей: грязные сковородки, DVD диски, пряжа для вязания, пустые бутылки и косметика с истекшим сроком годности. Здесь же можно увидеть много пережитков советщины, в том числе книги российских авторов.

Странные и жуткие находки

Среди неожиданных товаров: рога оленя за 10 000 грн, норки, веретено и мачете.

В общем, на рынке есть куча вещей, которым место буквально в музее. Одним из таких кладов являются иконы XIX века.

– У меня несколько антикварных магазинов. Эти иконы приносят люди. Стоимость разная: от двух до пяти тысяч гривен. Это ручная работа, рисовали настоящие иконописцы, – объясняет один из продавцов.

Также на прилавках есть старинные монеты, награды и каски Третьего рейха. Происхождение таких вещей продавцы обычно не раскрывают. "Это с немецкого кладбища", – шутит (или говорит правду) один из продавцов.

Что заинтересовало "Телеграф" : косовская керамика за 20 000 грн и горшок времен Триполья за 1200 долларов. Этот артефакт имеет большую историческую ценность, ведь датируется V-IV тысячелетием до н.

Также здесь есть куча винтажной медной посуды из Голландии, Франции и Бельгии.

На рынке множество кукол: от старинных фарфоровых до современных пластиковых. И некоторые из них довольно жуткие.

Рынок держится. Если так можно сказать – жизнь здесь даже бурлит. Продавцы, чье положение стало еще труднее, выставляют все большее количество старых вещей. Иногда можно встретить объявление "Куплю все…".

Война лишь усилила потребность людей зарабатывать и экономить. Поэтому на подержанные товары есть спрос. С положительной стороны, такие вещи не вредят экологии.