Мобилизованным киевлянам по 30 тысяч гривен: в столице стартовали обещанные выплаты

Деньги будут приходить на счет мобилизованного без его участия

Материальное поощрение в размере 30 000 гривен для жителей столицы, мобилизованных после 1 декабря 2023 года, уже начали выплачивать. Городские чиновники уверяют, что финансирование этой программы предусмотрено в полном объеме.

"Премии" военнослужащие смогут потратить на свое усмотрение. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, первые 473 военнослужащих, которые мобилизовались в ряды ВСУ после 1 декабря 2023 года, уже получили материальную помощь от столицы на свои банковские счета.

Выплата в размере 30 000 гривен является одноразовой и она направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.

В КГГА также напомнили, что Киев будет единаразово выплачивать 30 тысяч гривен исключительно тем гражданам, которые были мобилизованы после 1 декабря 2023 года. Материальная помощь будет начисляться в безналичной форме на социальный (зарплатный) счет автоматически — без участия мобилизованного.

Владельцы "Карточки киевлянина" получат единовременную выплату на свой счет.

Как получить помощь

Мобилизованный должен предоставить в ТЦК и СП следующие документы: копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины (1, 2 страница последнего места регистрации) или ID-карты, справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

На основании этих данных Департамент социальной и ветеранской политики КГГА будет осуществлять единовременную адресную материальную помощь.

Важно: тем, кто мобилизовался до начала февраля, вероятно необходимо будет предоставить в свой ТЦК дополнительные документы.

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Как получить выплаты

Напомним, в декабре 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем официальном Телеграм-канале о том, что всем мобилизованным жителям столицы будут выплачивать единоразовую "премию" в размере 30 тысяч гривен.

После этого соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета, а выплаты должны были стартовать в 2024 году, однако на начало февраля никто из мобилизованных киевлян обещанные "премии" так и не получил. В конечном итоге, денежные выплаты все же стартовали в марте 2024 года.

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