Мобілізованим киянам по 30 тисяч гривень: у столиці стартували обіцяні виплати

Гроші приходитимуть на рахунок мобілізованого без його участі

Матеріальне заохочення у розмірі 30 000 гривень для мешканців столиці, які були мобілізовані після 1 грудня 2023 року, вже почали виплачувати. Міські чиновники запевняють, що фінансування цієї програми передбачено в повному обсязі.

"Премії" військовослужбовці зможуть витратити на власний розсуд. Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Так, перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, вже отримали матеріальну допомогу від столиці на свої банківські рахунки.

Виплата у розмірі 30 000 гривень є одноразовою і спрямована вона на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

У КМДА також нагадали, що Київ одноразово виплачуватиме 30 тисяч гривень виключно тим громадянам, які були мобілізовані після 1 грудня 2023 року. Матеріальна допомога нараховуватиметься у безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок автоматично – без участі мобілізованого.

Власники "Картки киянина" отримають одноразову виплату на свій рахунок.

Як отримати допомогу

Мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи: копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України (1, 2 сторінка останнього місця реєстрації) або ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

На підставі цих даних Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА здійснюватиме одноразову адресну матеріальну допомогу.

Важливо: тим, хто мобілізувався до початку лютого, ймовірно, необхідно буде надати до свого ТЦК додаткові документи.

Отримати консультацію можна за номерами: 044-290-44-37 та 044-290-42-01.

Як отримати виплати

Нагадаємо, у грудні 2023 року мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму офіційному Телеграм-каналі про те, що всім мобілізованим мешканцям столиці виплачуватимуть одноразову "премію" у розмірі 30 тисяч гривень.

Після цього відповідне рішення було ухвалено на засіданні Київради, а виплати мали стартувати у 2024 році, проте на початок лютого ніхто з мобілізованих киян обіцяні "премії" так і не отримав. Зрештою, грошові виплати все ж таки стартували у березні 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як і наскільки захищений Київ на випадок нападу супротивника. За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, лінія оборонних рубежів навколо столиці щодня нарощується та посилюється, оскільки не можна виключати того, що противник вирішить знову піти на Київ із північного напрямку.