Вызывающе ел селедку? Известная телеведущая пожаловалась на "военного" в ресторане и нарвалась на хейт украинцев

История и ее обсуждение несется по сети

Телеведущая, актриса и кулинар Даша Малахова разбередила сеть рассказом, что некий мужчина в "зеленой одежде без признаков" в магазине-ресторане Egersund Seafood в Киеве демонстративно съел селедку из бочки, чем напугал "средний" класс. В сети ее публикация вызвала большой резонанс.

"Мы с мужем зашли в известный рыбный магазин на Позняках и взяли себе еду, чтобы там и съесть. Краем глаза я увидела военного, который подошел к бочке с селедкой, засунул руку и достал рыбу, которую начал есть … Через несколько секунд появился продавец Роман (слышала, как его звали его коллеги), который сразу взялся обслуживать человека в зеленой одежде без признаков, поэтому трудно сказать военный он, на самом ли деле просто человек в зеленой одежде, хотя я думаю, это не имеет значения. Он доедал на глазах у всех рыбу, и спросил у продавца Романа "и что ты мне сделаешь?" "Напугался? Тебе надо в армию, перестанешь пугаться!". Это был очень напряженный момент, я очень и очень давно не чувствовала тревогу такого уровня, мне показалось, что все замерли. Весь средний класс, который жевал там креветку, все люди, все военные, ветераны, родители детей, все поняли, что это станет обыденностью", — написала Малахова в Facebook.

Этот рассказ вызвал бурную реакцию и активное обсуждение. Многие обращают внимание автора на то, что именно благодаря военным, она с мужем, и все украинцы в тылу могут "есть креветок". Кроме того, история рассказана в довольно специфической манере и точно непонятно, что именно произошло — хотя бы то, был ли человек, который ел селедку, не заплатив, военным, или только "в зеленой одежде".

"Дело в том, Даша, что Вы, Ваш муж и все мы, делаем то, что Вы перечислили в начале своего поста, только благодаря этим военным. Потому что если бы не они, то не было бы никакой "посуды в школе" и "среднего класса" в Украине не было бы и Украины не было бы", — пишут в комментариях.

"Ужас, известный магазин, успешные красивые здоровые люди наслаждаются жизнью и креветками, а здесь человек с разрушенной психикой ворвался в этот кукольный домик киборгов экономического фронта. Был бы пост, если бы человек был не в зеленом?", — добавляет другой комментатор.

"У вас была самая высокая тревога такого уровня, что человек взял и ел селедку среди среднего класса? У вас все хорошо с чувством сострадания к людям, приходящим с войны? Вы не понимаете, что они могут быть немного как в тумане. Увидел селедку, которую давно не им, переключило и стал жадно есть", — отмечают под постом.

Одна из комментаторов отметила, что из-за такой реакции Даша будет говорить, что люди "читают *опой". Вскоре Малахова сделала публикацию с подписью подобного содержания.

"Удивительное дело. Когда люди не понимают твое сообщение — почему-то думают, что тупые не они, а ты", — написала Малахова.

Журналистка Анна Ковальчук отметила, что Малахова писала про "средний класс, жующий креветку" с иронией, однако она не была считана. Ее рассказ задел за живое, потому что вопрос отношения к военным в обществе, где идет полномасштабная война, стоит очень остро.

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