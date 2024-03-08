Цены ползут вверх: сколько стоит в Киеве двухкомнатная квартира

Самые дороги квартиры в столице, традиционно, продаются в Печерском районе

В Киеве наблюдается стабильное удорожание стоимости жилья. Это касается как первичного, так и вторичного рынка недвижимости. Эксперты отмечают, что цены на недвижимость уже сравнялись с теми, которые были зафиксированы до начала войны и продолжают постепенно расти.

В целом, цена на квартиру в столице зависит от расположения и уровня комфорта. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

Так, средняя цена 2-комнатной квартиры на вторичном рынке столицы составляет от 80 до 85 тысяч долларов США. Наиболее дорогое жилье на "вторичке" продается в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах.

К примеру, 2-комнатная квартира на Печерске обойдется покупателям в 186 500 тысяч $, в Шевченковском — 125 тысяч $, а в Голосеевском 110 тысяч $.

На вторичном рынке самые "дешевые" квартиры продаются в Днепровском (70 000 $), Святошинском (67 700 $) и Деснянском (56 000 $) районах Киева.

Самые дорогие квартиры продаются на Печерске

Стоит отметить, что в разрезе всех объявлений о продаже недвижимости средняя цена 2-комнатной квартиры на вторичном рынке столицы составляет от 80 до 85 тысяч долларов США

Однако, судя по ценам в объявлениях об уже проданных квартирах, двушку на "вторичке" реально купить в столице за 54 — 75 тысяч долларов США.

Средняя цена квартир на "вторичке"

На первичном рынке недвижимости в Киеве также наблюдается стабильная тенденция к удорожанию стоимости квартир. Так, за метр квадратный в новостройке в 2024 году просят в среднем 49 400 гривен.

Для понимания, в 2023 году застройщики просили 48 000 гривен.

Средние цены на первичке

Самые дорогие квартиры на "первичке" продаются в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

Так, в Печерском районе придется отдать за метр квадратный в новостройке 85 900 гривен, в Шевченковском районе — 60 600 гривен, а в Голосеевском — 50 900 гривен.

Наиболее низкие цены за метр квадратный в новостройке зафиксированы в Дарницком (41 000 гривен) и Деснянском (38 400 гривен) районах Киева.

Цены за метр квадратный в новостройках Киева

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем от 13 до 17 тысяч гривен в месяц. Цена зависит от района, расположения дома и уровня комфорта.

Цена аренды двушки в Киеве составляет от 13 до 17 тысяч гривен в месяц

Дороже всего арендовать квартиру, которая располагается в Печерском (38 300 гривен), Шевченковском (25 000 гривен) и Голосеевском (24 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные квартиры для аренды можно найти в Святошинском (14 000 гривен), Днепровском (13 000 гривен) и Деснянском (9 000 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды двушек в Киеве по районам

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве продают однокомнатную квартиру почти за полмиллиона долларов. В жилище имеется дизайнерский ремонт, две гардеробные, два санузла и собственную террасу.