"Черные парковщики" оккупировали центральную улицу Киева: детали

Недавно были установлены делинеаторы и пластиковые борта

Ситуация с хаотической парковкой в Киеве остается проблемной. 8 марта в столице Украины произошел неприятный инцидент, возмутивший киевлян.

На улице Лысенко был замечен водитель, который дерзко припарковал свой автомобиль на недавно обустроенной велосипедной дорожке. Об этом сообщил участник группы "Белый велосипед" Павел Постоенко в Facebook.

"Черный" парковщик забирает конус, чтобы Toyota перекрыла велосипедную полосу и подъезд к мусорным бакам. Фотографирую Тойоту и парковщика, водитель фоткает меня. Иду дальше по улице. Параллельно пристраивается Rolls-Royce Cullinan (это авто стояло дальше по улице с нарушениями на наземном переходе, привезли какую-то "шишку"). Водитель на русском с акцентом Кавказских гор начинает требовать от меня остановиться, поговорить, что я сфотографировал якобы его лицо. Что либо я останавливаюсь, либо со мной другие люди поговорят. Включил игнор и пошел дальше по своим делам. Он наверняка не стал оставлять посреди дороги автомобиль, который стоит 370-500 тысяч долларов, чтобы поговорить", — рассказал о ситуации очевидец.

Парковщик, убравший конусы с велодорожки

Кстати, именно этого нелегального парковщика видят на улице Лысенко уже лет пять. Никто не может привлечь его к ответственности. Даже полиция.

Напомним, что на ул. Лысенко 5 марта были установлены делинеаторы и пластиковые борта. Они предотвратили хаотическую парковку на велосипеде.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве запустили новый сервис, позволяющий в реальном времени находить свободные места на муниципальных паркингах. Пока что сервис работает в тестовом режиме и охватывает 54 паркинга в первой зоне города.