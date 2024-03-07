Парковка без проблем: "Киев Цифровой" запускает инновационный сервис

Пока функционал работает в тестовом режиме

Уже сегодня киевляне могут забыть об изнурительных поисках свободного парковочного места. "Киев Цифровой" запустил сервис, позволяющий в реальном времени находить свободные места на муниципальных паркингах.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич.

Как воспользоваться услугой

В меню приложения найдите раздел "Парковка" и выберите "Карта паркингов".

Затем на карте найдите нужное место для парковки. Можно искать адрес, название или просто просматривать доступные варианты.

Нажмите на иконку паркинга, чтобы получить подробную информацию:

Наличие свободных мест

Адрес

Время работы

Стоимость парковки

Другие данные

Карта паркингов

В настоящее время сервис работает в тестовом режиме и охватывает 54 паркинга в первой зоне города. Эти паркинги оборудованы камерами, фиксирующими заполненность и передающими информацию.

"Киев стал первым городом в Украине и одним из немногих в мире с подобным сервисом на муниципальных паркингах. Обновляйтесь, пользуйтесь и оставляйте фидбек", – отметил Оленич.

Ранее "Телеграф" писал, как автовладельцы могут быстро и удобно заплатить за паркинг в столице с помощью программы "Киев цифровой". Для этого нужно выполнить пять простых пунктов.