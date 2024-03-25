В Киеве может быть громко: горожан призывают сохранять спокойствие

Не паникуйте и сохраняйте самообладание

В понедельник, 25 марта, в пригороде столицы может быть громко. Как отметили в Киевской городской военной администрации, это работают украинские саперы.

Граждан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, в Вышгородском районе Киевской области специалисты будут проводить ликвидацию взрывоопасных предметов. Жителей и гостей столицы просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь к укрытию!" — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве неадекватные подростки на авто провоцировали полицию. Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.