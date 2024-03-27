Как оформить карту киевлянина: пошаговая инструкция

Кто и как может получить "Карту киевлянина" сегодня

Информационно-телекоммуникационная система "Карта киевлянина" работает в столице уже не первый год. Однако многие до сих пор не знают, что имеют право оформить ее и получить ряд льгот и скидок.

"Телеграф" разобрался, кому и зачем нужна "Карта киевлянина", где и как ее оформить, а также какие документы для этого нужны.

Что такое "Карта киевлянина"

"Карточка киевлянина" — именная многофункциональная электронная муниципальная муниципальная пластиковая карта, которую можно получить в рамках введенной в столице информационно-телекоммуникационной системы.

Такая карта:

является материальным носителем персональных данных личности

поддерживает приложения, связанные с предоставлением и учетом мер социальной поддержки

является носителем других информационных сервисов и услуг

По сути она является удобным инструментом, который позволяет жителям города Киева получать социальную помощь и скидки, а также упрощает доступ к различным электронным сервисам столицы.

Кто имеет право на льготы

Получить "Карту киевлянина" могут только определенные категории граждан, имеющих право на льготы:

участники боевых действий и лица, приравненные к ним

военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий

лица с инвалидностью в результате войны и лица, приравненные к ним

родители военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы

лица, которым выданы удостоверение бойца-добровольца и члены семей погибших (умерших) таких лиц

реабилитированные лица

ветераны военной службы

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны

ветераны: органов внутренних дел, Национальной полиции, Налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, Государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации

пострадавшие участники революции достоинства

граждане, отнесенные к категории I, пострадали в результате Чернобыльской катастрофы

граждане — участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящихся к категории II

дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой

лица с инвалидностью I — II — III группы

дети с инвалидностью

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки

дети из многодетных семей

родители многодетной семьи

пенсионеры по возрасту

неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Как оформить карту киевлянина

Согласно решению Киевского городского совета от 20.12.2018 № 549/6600 "О введении в городе Киеве многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина", для получения муниципальной карты граждане подают заявление в банк.

В настоящее время регистрацию и выдачу указанных карт осуществляет участник проекта — ПАО "Государственный сберегательный банк Украины". Для оформления "Муниципальной карты "Карточка киевлянина" необходимо обращаться в ближайшее отделение указанного банка.

Какие документы нужно собрать

К заявлению прилагаются следующие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (оригинал);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему органу государственной фискальной службы и имеют отметку в паспорте) (оригинал);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т.п.);

справка о взятии на учет перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил выдана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014 № 590 "Об учете внутренне перемещенных лиц" (при наличии) .

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