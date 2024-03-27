Как оформить карту киевлянина: пошаговая инструкция
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Кто и как может получить "Карту киевлянина" сегодня
Информационно-телекоммуникационная система "Карта киевлянина" работает в столице уже не первый год. Однако многие до сих пор не знают, что имеют право оформить ее и получить ряд льгот и скидок.
"Телеграф" разобрался, кому и зачем нужна "Карта киевлянина", где и как ее оформить, а также какие документы для этого нужны.
Что такое "Карта киевлянина"
"Карточка киевлянина" — именная многофункциональная электронная муниципальная муниципальная пластиковая карта, которую можно получить в рамках введенной в столице информационно-телекоммуникационной системы.
Такая карта:
- является материальным носителем персональных данных личности
- поддерживает приложения, связанные с предоставлением и учетом мер социальной поддержки
- является носителем других информационных сервисов и услуг
По сути она является удобным инструментом, который позволяет жителям города Киева получать социальную помощь и скидки, а также упрощает доступ к различным электронным сервисам столицы.
Кто имеет право на льготы
Получить "Карту киевлянина" могут только определенные категории граждан, имеющих право на льготы:
- участники боевых действий и лица, приравненные к ним
- военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью в результате боевых действий
- лица с инвалидностью в результате войны и лица, приравненные к ним
- родители военнослужащих, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы
- лица, которым выданы удостоверение бойца-добровольца и члены семей погибших (умерших) таких лиц
- реабилитированные лица
- ветераны военной службы
- члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны
- ветераны: органов внутренних дел, Национальной полиции, Налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, Государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации
- пострадавшие участники революции достоинства
- граждане, отнесенные к категории I, пострадали в результате Чернобыльской катастрофы
- граждане — участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, относящихся к категории II
- дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой
- лица с инвалидностью I — II — III группы
- дети с инвалидностью
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки
- дети из многодетных семей
- родители многодетной семьи
- пенсионеры по возрасту
- неработающее трудоспособное лицо, осуществляющее уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Как оформить карту киевлянина
Согласно решению Киевского городского совета от 20.12.2018 № 549/6600 "О введении в городе Киеве многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина", для получения муниципальной карты граждане подают заявление в банк.
В настоящее время регистрацию и выдачу указанных карт осуществляет участник проекта — ПАО "Государственный сберегательный банк Украины". Для оформления "Муниципальной карты "Карточка киевлянина" необходимо обращаться в ближайшее отделение указанного банка.
Какие документы нужно собрать
К заявлению прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (оригинал);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему органу государственной фискальной службы и имеют отметку в паспорте) (оригинал);
- удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии);
- документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т.п.);
- справка о взятии на учет перемещаемого с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил выдана в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01.10.2014 № 590 "Об учете внутренне перемещенных лиц" (при наличии) .
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