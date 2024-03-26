Эмоции через край: молодая кубинка рассказывает о жизни в Украине во время войны (видео)

Девушка имеет разносторонние интересы и делится с подписчиками всем, что с ней происходит

Уроженка Кубы по имени Массиэль живет в Киеве и активно ведет всевозможные социальные сети. Девушка рассказывает о своих буднях во время войны, а также делится переживаниями и маленькими радостями.

Стоит отметить, что блогер достаточно популярна, а на ее TikTok подписано более 150 тысяч человек. Массиэль очень темпераментно делится со своими фолловерами всем, что происходит вокруг нее.

Полное имя девушки звучит как Massiel Hernández Castro (Массиэль Эрнандес Кастро). Она последние несколько лет живет в Киеве и работает преподавателем кубинской сальсы. Девушка активно развивает свой YouTube-канал, а также ведет страницы в Instagram и TikTok.

Массиэль в своих блогах рассказывает о том, как протекает ее жизнь в Украине во время войны. Девушка делится с подписчиками эмоциями во время вражеских обстрелов столицы и рассказывает о том, что украинцы уже адаптировались к войне и "научились жить".

Массиэль регулярно занимается спортом и посещает тренажерный зал. Кроме этого девушка интересуется модой, макияжем и современными трендами.

Она ходит к косметологам, посещает салоны красоты и мастеров ногтевого сервиса.

Также она активно делится видео на которых танцует сама или с партнерами и демонстрирует свои высокие навыки в различных стилях танцев.

Девушка без "купюр" показывает, как протекает ее жизнь в Киеве во время войны. Подписчики благодарят кубинку за ее мужество и за то, что она продолжает радоваться жизни вопреки всем обстоятельствам.

Для справки: Куба — островное государство в Латинской Аме­ри­ке, в Карибском бас­сей­не. Располо­же­но на ост­ро­вах Ку­ба, Хувентуд и на более чем 1600 мел­ких ост­ро­вах груп­пы Больших Антильских островов.

На вос­то­ке омы­ва­ет­ся Ат­лан­ти­че­ским океаном, на юге — Ка­риб­ским мо­рем. От Северной Аме­ри­ки от­де­ле­но на за­па­де Юкатанским проливом, на севе­ре — Фло­рид­ским проливом. Унитарное государство. Столица и крупнейший город — Гавана. Де­неж­ная еди­ни­ца — пе­со. Официальный язык — ис­пан­ский.

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