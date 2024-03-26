Когда заканчивается отопительный сезон в Киеве: названа дата

Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев

В четверг, 28 марта, в Киеве завершится отопительный сезон 2023/2024. Соответствующее решение приняли городские власти, поскольку ожидается стабильное существенное потепление.

Процесс отключения от отопления зданий стартует уже на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на слова мэра Киева Виталия Кличко.

Несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ.

Так, по словам Кличко, для перехода на летний режим работы специалистам необходимо несколько дней, поскольку централизованная система теплоснабжения Киева насчитывает более 2,7 тысяч километров теплосетей и является одной из самых больших во всей Европе.

"Учитывая это, с 28 марта мы начинаем процесс отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без надобности природный газ. А жителям города — сэкономить на оплате за отопление", — подчеркнул Кличко.

Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях и заведениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей.

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