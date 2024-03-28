Могут ли вас не пустить в школьное укрытие во время тревоги? Расследование "Телеграфа"

"Телеграф" проверил действительно столичные школы не пускают в укрытие

Воздушная тревога в Киеве – сигнал к немедленному поиску безопасного хранилища. Однако, как утверждают жители Южной Борщаговки в Святошинском районе столицы, во время недавней тревоги работник специализированной школы №254 не пустил людей в укрытие учебного заведения.

"Это было днем на прошлой неделе, бежала моя дочь которой 18 лет и ее не пустили. В "Киев цифровой" половина укрытий просто не работают или туда не пустят человека с улицы", — посетовала местная жительница в Facebook-паблике микрорайона.

"Телеграф" решил проверить ситуацию.

В ВСУ предупреждают, что российские войска накопили в оккупированном Крыму гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми могут внезапно устраивать "точечный террор" Киеву. Опасные снаряды долетают до столицы в считанные минуты, поэтому время на поиск укрытия ограничено.

Первым шагом стало обращение в учебное заведение в спокойных обстоятельствах. Цель – узнать место укрытия, ведь в критической ситуации каждая минута на вес золота. Однако охранник отказался впустить нас на территорию школы.

Територия полностью закрыта

Впрочем, вскоре произошла та ситуация, которой мы стремились избежать. После сигнала тревоги металлическую калитку открыли, так что в школу можно было зайти без лишних проблем. У спуска в бомбоубежище нас встретила преподавательница и провела в отдельную комнату с охранником. Там пришлось заполнить анкету с ФИО, адресом и предъявить паспорт.

"Это просто меры предосторожности", — объяснила завуч, когда мы поинтересовались причиной таких формальностей. Оказывается, во время учебного процесса школа не обязана принимать посторонних лиц согласно постановлению Кабмина №1331.

Согласно этому документу, принятому в конце 2023 года, укрытия учебных заведений доступны только участникам образовательного процесса. Хотя места размещения сооружений должны обеспечивать быстрый доступ и для местных жителей.

Подчеркивается, что если школа работает в очном режиме, ее укрытиями в течение учебного дня могут пользоваться исключительно учащиеся, учителя и другой персонал учебного заведения.

Справедливости ради, сейчас каникулы.

Одна из учительниц школы заверила, что в школе бомбоубежище работает круглосуточно.

— По крайней мере, к нам заходили люди даже во время занятий. В школе "Пункт незламности", поэтому не думаю, что отважатся не пустить, — рассказала женщина. Она не наблюдала случаев недопуска к укрытию, хотя и признала наличие "не очень вежливых коллег".

Как выяснилось, местные жители большей частью предпочитают укрывать в ближайшем ЖЭКе, расположенном среди жилых домов, поэтому до него можно добраться за 1-3-5 минут хода. Ведь после нового постановления к школьным укрытиям посторонних могут легально не допустить. Поэтому мало кому захочется сразиться в замкнутую калитку.

Карта укрытий в районе

Поблизости расположена средняя школа №223, однако почему-то не обозначена как укрытие на интерактивных картах. "Телеграф" пытался позвонить в заведение, чтобы выяснить наличие у них бомбоубежища, однако никто не ответил на звонок. На официальном сайте школы есть раздел о безопасности участников образовательного процесса, но никакого упоминания об укрытии нет.

В общем, положение дел с укрытиями в районе оставляет желать лучшего. На этот момент для местных жителей ближайшими хранилищами преимущественно школьные укрытия, доступ к которым часто ограничен. Но во время ракетной атаки, когда снаряды долетают с невероятной скоростью, промедление может обернуться трагедией.

Напомним, недавно заработал чат-бот, через который можно сообщать о закрытых или недоступных бомбоубежищах. Кроме того, в мобильном приложении "Дия" и на "Официальном портале Киева" теперь есть интерактивная карта укрытий. С помощью этих сервисов горожане могут оставлять отзывы об укрытиях и прокладывать к ним маршруты.

Больше о проблеме с состоянием укрытий в Киеве читайте на "Телеграфе" в статье: "Гибель людей под закрытым укрытием. Что городские власти обещали пару дней назад и как исправляются сейчас".