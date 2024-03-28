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Могут ли вас не пустить в школьное укрытие во время тревоги? Расследование "Телеграфа"

Автор
Тая Белан Тая Белан
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Специализированная школа №254 Новость обновлена 28 марта 2024, 21:40
Специализированная школа №254. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Телеграф" проверил действительно столичные школы не пускают в укрытие

Воздушная тревога в Киеве – сигнал к немедленному поиску безопасного хранилища. Однако, как утверждают жители Южной Борщаговки в Святошинском районе столицы, во время недавней тревоги работник специализированной школы №254 не пустил людей в укрытие учебного заведения.

"Это было днем на прошлой неделе, бежала моя дочь которой 18 лет и ее не пустили. В "Киев цифровой" половина укрытий просто не работают или туда не пустят человека с улицы", — посетовала местная жительница в Facebook-паблике микрорайона.

"Телеграф" решил проверить ситуацию.

В ВСУ предупреждают, что российские войска накопили в оккупированном Крыму гиперзвуковые ракеты "Циркон", которыми могут внезапно устраивать "точечный террор" Киеву. Опасные снаряды долетают до столицы в считанные минуты, поэтому время на поиск укрытия ограничено.

Первым шагом стало обращение в учебное заведение в спокойных обстоятельствах. Цель – узнать место укрытия, ведь в критической ситуации каждая минута на вес золота. Однако охранник отказался впустить нас на территорию школы.

Фото укрытия в школе Специализированная школа №254
Територия полностью закрыта

Впрочем, вскоре произошла та ситуация, которой мы стремились избежать. После сигнала тревоги металлическую калитку открыли, так что в школу можно было зайти без лишних проблем. У спуска в бомбоубежище нас встретила преподавательница и провела в отдельную комнату с охранником. Там пришлось заполнить анкету с ФИО, адресом и предъявить паспорт.

"Это просто меры предосторожности", — объяснила завуч, когда мы поинтересовались причиной таких формальностей. Оказывается, во время учебного процесса школа не обязана принимать посторонних лиц согласно постановлению Кабмина №1331.

Согласно этому документу, принятому в конце 2023 года, укрытия учебных заведений доступны только участникам образовательного процесса. Хотя места размещения сооружений должны обеспечивать быстрый доступ и для местных жителей.

Подчеркивается, что если школа работает в очном режиме, ее укрытиями в течение учебного дня могут пользоваться исключительно учащиеся, учителя и другой персонал учебного заведения.

Фото укрытия в школе Специализированная школа №254
Справедливости ради, сейчас каникулы.

Одна из учительниц школы заверила, что в школе бомбоубежище работает круглосуточно.

— По крайней мере, к нам заходили люди даже во время занятий. В школе "Пункт незламности", поэтому не думаю, что отважатся не пустить, — рассказала женщина. Она не наблюдала случаев недопуска к укрытию, хотя и признала наличие "не очень вежливых коллег".

Как выяснилось, местные жители большей частью предпочитают укрывать в ближайшем ЖЭКе, расположенном среди жилых домов, поэтому до него можно добраться за 1-3-5 минут хода. Ведь после нового постановления к школьным укрытиям посторонних могут легально не допустить. Поэтому мало кому захочется сразиться в замкнутую калитку.

Фото укрытия Южная Борщаговка
Карта укрытий в районе

Поблизости расположена средняя школа №223, однако почему-то не обозначена как укрытие на интерактивных картах. "Телеграф" пытался позвонить в заведение, чтобы выяснить наличие у них бомбоубежища, однако никто не ответил на звонок. На официальном сайте школы есть раздел о безопасности участников образовательного процесса, но никакого упоминания об укрытии нет.

В общем, положение дел с укрытиями в районе оставляет желать лучшего. На этот момент для местных жителей ближайшими хранилищами преимущественно школьные укрытия, доступ к которым часто ограничен. Но во время ракетной атаки, когда снаряды долетают с невероятной скоростью, промедление может обернуться трагедией.

Напомним, недавно заработал чат-бот, через который можно сообщать о закрытых или недоступных бомбоубежищах. Кроме того, в мобильном приложении "Дия" и на "Официальном портале Киева" теперь есть интерактивная карта укрытий. С помощью этих сервисов горожане могут оставлять отзывы об укрытиях и прокладывать к ним маршруты.

Больше о проблеме с состоянием укрытий в Киеве читайте на "Телеграфе" в статье: "Гибель людей под закрытым укрытием. Что городские власти обещали пару дней назад и как исправляются сейчас".

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#Украина #Киев #Укрытие #Борщаговка