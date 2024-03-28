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Пошук укриття в Києві під час повітряної тривоги: чи пустять у школу?

Автор
Тая Бєлан Тая Бєлан
Дата публікації
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Автор
Спеціалізована школа №254 Новина оновлена 28 березня 2024, 17:06
Спеціалізована школа №254. Фото Колаж "Телеграфу"

"Телеграф" перевірив чи справді столичні школи не пускають в укриття

Повітряна тривога в Києві — сигнал до негайного пошуку безпечного сховища. Однак, як стверджують жителі Південної Борщагівки у Святошинському районі столиці, під час недавньої тривоги працівник спеціалізованої школи №254 не пустив людей в укриття навчального закладу.

"Це було вдень на минулому тижні, бігла моя донька якій 18 років і її не пустили. У "Київ цифровий" половина укриттів просто не працюють або туди не пустять людину з вулиці", — поскаржилася місцева жителька у Facebook-пабліку мікрорайону.

"Телеграф" вирішив перевірити ситуацію.

В ЗСУ попереджають, що російські війська накопичили в окупованому Криму гіперзвукові ракети "Циркон", якими можуть раптово влаштовувати "точковий терор" Києву. Небезпечні снаряди долітають до столиці за лічені хвилини, тож час на пошук укриття обмежений.

Першим кроком стало звернення в навчальний заклад у спокійних обставинах. Мета — дізнатися місце укриття, адже в критичній ситуації кожна хвилина на вагу золота. Однак охоронець відмовився впустити нас на територію школи.

Фото укриття в школі Спеціалізована школа №254

Втім, невдовзі сталася саме та ситуація, якої ми прагнули уникнути. Після сигналу тривоги металеву хвіртку відчинили, тож у школу можна було зайти без зайвих проблем. Біля спуску до бомбосховища нас зустріла викладачка і провела до окремої кімнати з охоронцем. Там довелося заповнити анкету з ПІБ, адресою та пред'явити паспорт.

"Це просто запобіжні заходи", — пояснила завуч, коли ми поцікавилися причиною таких формальностей. Виявляється, під час навчального процесу школа не зобов'язана приймати сторонніх осіб згідно з постановою Кабміну №1331.

За цим документом, прийнятим наприкінці 2023 року, укриття навчальних закладів доступні лише учасникам освітнього процесу. Хоча місця розміщення таких споруд мають забезпечувати швидкий доступ і для місцевих жителів.

Наголошується, якщо школа працює в очному режимі, її укриттями впродовж навчального дня можуть користуватися виключно учні, вчителі та інший персонал навчального закладу.

Фото укриття в школі Спеціалізована школа №254
Заради справедливості, зараз канікули.

Одна з вчительок школи запевнила, що у школі бомбосховище функціонує цілодобово.

— Принаймні до нас заходили люди навіть під час занять. В школі "пункт незламності", тому не думаю, що наважаться не пустити, — розповіла жінка. Вона не спостерігала випадків недопуску до укриття, хоча і визнала наявність "не дуже ввічливих колег".

Як з'ясувалося, місцеві жителі здебільшого віддають перевагу укриттю в найближчому ЖЕКу, розташованому поміж житлових будинків, тож до нього можна добратися за 1-3-5 хвилин ходу. Адже після нової постанови до шкільних укриттів сторонніх осіб можуть легально не допустити. Тому мало кому захочеться битися у замкнену хвіртку.

Фото укриття Південна Борщагівка
Мапа укриттів в районі

Поблизу розташована середня школа №223, однак чомусь не позначена як укриття на інтерактивних картах. "Телеграф" намагався зателефонувати до закладу, щоб з'ясувати наявність у них бомбосховища, проте ніхто не відповів на дзвінок. На офіційному сайті школи є розділ про безпеку учасників освітнього процесу, але жодної згадки про укриття нема.

Загалом стан справ з укриттями у районі залишає бажати кращого. На цю мить для місцевих мешканців найближчими сховищами є переважно шкільні укриття, доступ до яких часто обмежений. Але під час ракетної атаки, коли снаряди долітають з неймовірною швидкістю, зволікання може обернутися трагедією.

Нагадаємо, недавно запрацював чат-бот, через який можна повідомляти про закриті чи недоступні бомбосховища. Крім того, у мобільному додатку "Дія" та на "Офіційному порталі Києва" тепер є інтерактивна карта укриттів. За допомогою цих сервісів містяни можуть залишати відгуки про укриття та прокладати до них маршрути.

Більше про проблему зі станом укриттів у Києві читайте на "Телеграфі" у статті: "Загибель людей під зачиненим укриттям. Що міська влада обіцяла пару днів тому і як виправляються зараз".

Теги:
#Україна #Київ #Укриття #Борщагівка