Пошук укриття в Києві під час повітряної тривоги: чи пустять у школу?

"Телеграф" перевірив чи справді столичні школи не пускають в укриття

Повітряна тривога в Києві — сигнал до негайного пошуку безпечного сховища. Однак, як стверджують жителі Південної Борщагівки у Святошинському районі столиці, під час недавньої тривоги працівник спеціалізованої школи №254 не пустив людей в укриття навчального закладу.

"Це було вдень на минулому тижні, бігла моя донька якій 18 років і її не пустили. У "Київ цифровий" половина укриттів просто не працюють або туди не пустять людину з вулиці", — поскаржилася місцева жителька у Facebook-пабліку мікрорайону.

"Телеграф" вирішив перевірити ситуацію.

В ЗСУ попереджають, що російські війська накопичили в окупованому Криму гіперзвукові ракети "Циркон", якими можуть раптово влаштовувати "точковий терор" Києву. Небезпечні снаряди долітають до столиці за лічені хвилини, тож час на пошук укриття обмежений.

Першим кроком стало звернення в навчальний заклад у спокійних обставинах. Мета — дізнатися місце укриття, адже в критичній ситуації кожна хвилина на вагу золота. Однак охоронець відмовився впустити нас на територію школи.

Втім, невдовзі сталася саме та ситуація, якої ми прагнули уникнути. Після сигналу тривоги металеву хвіртку відчинили, тож у школу можна було зайти без зайвих проблем. Біля спуску до бомбосховища нас зустріла викладачка і провела до окремої кімнати з охоронцем. Там довелося заповнити анкету з ПІБ, адресою та пред'явити паспорт.

"Це просто запобіжні заходи", — пояснила завуч, коли ми поцікавилися причиною таких формальностей. Виявляється, під час навчального процесу школа не зобов'язана приймати сторонніх осіб згідно з постановою Кабміну №1331.

За цим документом, прийнятим наприкінці 2023 року, укриття навчальних закладів доступні лише учасникам освітнього процесу. Хоча місця розміщення таких споруд мають забезпечувати швидкий доступ і для місцевих жителів.

Наголошується, якщо школа працює в очному режимі, її укриттями впродовж навчального дня можуть користуватися виключно учні, вчителі та інший персонал навчального закладу.

Заради справедливості, зараз канікули.

Одна з вчительок школи запевнила, що у школі бомбосховище функціонує цілодобово.

— Принаймні до нас заходили люди навіть під час занять. В школі "пункт незламності", тому не думаю, що наважаться не пустити, — розповіла жінка. Вона не спостерігала випадків недопуску до укриття, хоча і визнала наявність "не дуже ввічливих колег".

Як з'ясувалося, місцеві жителі здебільшого віддають перевагу укриттю в найближчому ЖЕКу, розташованому поміж житлових будинків, тож до нього можна добратися за 1-3-5 хвилин ходу. Адже після нової постанови до шкільних укриттів сторонніх осіб можуть легально не допустити. Тому мало кому захочеться битися у замкнену хвіртку.

Мапа укриттів в районі

Поблизу розташована середня школа №223, однак чомусь не позначена як укриття на інтерактивних картах. "Телеграф" намагався зателефонувати до закладу, щоб з'ясувати наявність у них бомбосховища, проте ніхто не відповів на дзвінок. На офіційному сайті школи є розділ про безпеку учасників освітнього процесу, але жодної згадки про укриття нема.

Загалом стан справ з укриттями у районі залишає бажати кращого. На цю мить для місцевих мешканців найближчими сховищами є переважно шкільні укриття, доступ до яких часто обмежений. Але під час ракетної атаки, коли снаряди долітають з неймовірною швидкістю, зволікання може обернутися трагедією.

Нагадаємо, недавно запрацював чат-бот, через який можна повідомляти про закриті чи недоступні бомбосховища. Крім того, у мобільному додатку "Дія" та на "Офіційному порталі Києва" тепер є інтерактивна карта укриттів. За допомогою цих сервісів містяни можуть залишати відгуки про укриття та прокладати до них маршрути.

Більше про проблему зі станом укриттів у Києві читайте на "Телеграфі" у статті: "Загибель людей під зачиненим укриттям. Що міська влада обіцяла пару днів тому і як виправляються зараз".