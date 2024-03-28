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Киеврада поддержала петицию о сохранении дома: продолжение истории с Андреем Шевченко

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Активисты подозревали, что за этим может стоять Андрей Шевченко Новость обновлена 28 марта 2024, 16:26
Активисты подозревали, что за этим может стоять Андрей Шевченко. Фото Коллаж "Телеграф"

Соседние здания уже разрушили до фасада

Постоянная комиссия по культурному наследию Киевской городской рады единогласно поддержала петицию по сохранению исторической усадьбы Грубера, построенного в 1882 году на улице Прорезной, 25а. Ранее на месте исторического здания планировали построить современный офисный центр.

Об этом сообщил основатель общественного памятнико-охранного пространства "Цегла" Дмитрий Перов. По словам активистов, застройщик уже уничтожил соседние здания, оставив только фасад.

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Напомним, в конце октября 2023 года активисты сообщества "Цегла" в телеграм-канале объявили о намерении Киеврады продать земельный участок, где находится флигель усадьбы Грубера по адресу ул. Прорезная, 25А в Шевченковском районе Киева.

31 октября земельная комиссия Киеврады большинством голосов (21 из 23) одобрила передачу земельного участка под реконструкцию нежилых построек с целью возведения офисного центра. 2 ноября это решение было окончательно утверждено депутатами городской рады. В тот день у стен КГГА собрались активисты, выступавшие против этого решения.

Фасад дома

Реконструктором должно быть ООО "Златовлад", принадлежащее Сергею Кравченко. Владелец тесно связан с известным экс-футболистом Андреем Шевченко.

Ранее "Телеграф" писал, что депутаты Киевской городской рады требуют от Государственной администрации Президента Украины убрать заборы у озера Редькино, известное как Министерка.

Теги:
#Киев #Андрей Шевченко #Новости Киева #Историческое здание