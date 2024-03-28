Киеврада поддержала петицию о сохранении дома: продолжение истории с Андреем Шевченко

Соседние здания уже разрушили до фасада

Постоянная комиссия по культурному наследию Киевской городской рады единогласно поддержала петицию по сохранению исторической усадьбы Грубера, построенного в 1882 году на улице Прорезной, 25а. Ранее на месте исторического здания планировали построить современный офисный центр.

Об этом сообщил основатель общественного памятнико-охранного пространства "Цегла" Дмитрий Перов. По словам активистов, застройщик уже уничтожил соседние здания, оставив только фасад.

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Напомним, в конце октября 2023 года активисты сообщества "Цегла" в телеграм-канале объявили о намерении Киеврады продать земельный участок, где находится флигель усадьбы Грубера по адресу ул. Прорезная, 25А в Шевченковском районе Киева.

31 октября земельная комиссия Киеврады большинством голосов (21 из 23) одобрила передачу земельного участка под реконструкцию нежилых построек с целью возведения офисного центра. 2 ноября это решение было окончательно утверждено депутатами городской рады. В тот день у стен КГГА собрались активисты, выступавшие против этого решения.

Фасад дома

Реконструктором должно быть ООО "Златовлад", принадлежащее Сергею Кравченко. Владелец тесно связан с известным экс-футболистом Андреем Шевченко.

Ранее "Телеграф" писал, что депутаты Киевской городской рады требуют от Государственной администрации Президента Украины убрать заборы у озера Редькино, известное как Министерка.