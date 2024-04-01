Zara, Bershka, Pull & Bear и другие возвращаются: названы даты открытия магазинов в Киеве и Львове

В общей сложности компания планирует открыть около 50 магазинов

Популярные магазины одежды Zara, Bershka, Pull & Bear и другие возвращаются в Украину. Стало известно о том, что компания Inditex в апреле откроет магазины в Киеве и Львове, после того, как более двух лет назад, покинула украинский рынок из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает испанское издание EFE. В апреле обещают открыть около 20 магазинов столицы.

"Inditex постепенно восстанавливает, на день позже, чем было запланировано, свою коммерческую деятельность в Украине, сначала возобновив свою онлайн-сеть, а в следующую среду около 20 магазинов своих брендов, в том числе три от Zara, в столице Киеве", — пишет издание.

Сначала в Киеве, а затем в Леополисе (Львовская обл.) вещи брендов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home снова будут в продаже для украинцев. По словам представителей компании, возобновление коммерческой деятельности Inditex в Украине будет "постепенным" как в физических, так и в виртуальных магазинах и будет адаптировано "к потребностям рынка".

Учитывая все обстоятельства, компания планирует открыть около 50 магазинов в Украине в ближайшие месяцы. Это будет Киев и большие города, расположенные на западе, подальше от фронта.

Что касается онлайн-продаж, семь брендов Inditex возобновят распределение заказов одновременно с восстановлением своих первых физических магазинов, а условия обслуживания клиентов будут объявлены на виртуальных платформах брендов.

Где откроются магазины

Первые магазины в Киеве откроются уже 3 апреля, а именно:

ТРЦ River Mall, Днепровская набережная, 12

ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1

ТРЦ DREAM, Оболонский проспект, 1Б

Также 5 апреля откроются магазины "ZARA" в:

ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2Т

ТРЦ Lavina Mall, улица Берковецкая, 6Д

Несколько позже, 11 апреля, бренд планирует открыть магазины во Львове:

ТЦ Форум Львов, улица Под Дубом, 7Б

ТРЦ King Cross Leopolis, с. Сокольники, Львовская область

При этом стало известно почему "ZARA" не откроет магазин на Крещатике. Еще в декабре 2022 года испанская компания "Inditex" официально объявила о закрытии магазина, ссылаясь на коммерческие причины.