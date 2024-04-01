Zara, Bershka, Pull & Bear та інші повертаються: названо дати відкриття магазинів у Києві та Львові

Загалом компанія планує відкрити близько 50 магазинів

Популярні магазини одягу "Zara", "Bershka", "Pull & Bear" та інші повертаються в Україну. Стало відомо про те, що компанія Inditex у квітні відкриє магазини у Києві та Львові, після того, як понад два роки тому, залишила український ринок через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє іспанське видання EFE. У квітні обіцяють відкрити близько 20 магазинів у столиці.

"Inditex поступово відновлює, на день пізніше, ніж було заплановано, свою комерційну діяльність в Україні, спочатку відновивши свою онлайн-мережу, а наступної середи близько 20 магазинів своїх брендів, у тому числі три від Zara, у столиці Києві", — пише видання.

Спершу в Києві, а потім в у Леополісі (Львівська обл.) речі брендів Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Zara Home знову будуть у продажу для українців. За словами представників компанії, відновлення комерційної діяльності Inditex в Україні буде "поступовим" як у фізичних, так і у віртуальних магазинах і буде адаптовано "до потреб ринку".

Враховуючи всі обставини, компанія планує відкрити близько 50 магазинів в Україні у найближчі місяці. Це буде Київ та великі міста, що розташовані на заході, подалі від фронту.

Що стосується онлайн-продажів, сім брендів Inditex відновлять розподіл замовлень одночасно з відновленням своїх перших фізичних магазинів, а умови обслуговування клієнтів будуть оголошені на віртуальних платформах брендів.

Де відкриються магазини

Перші магазини у Києві відкриються вже 3 квітня, а саме:

ТРЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12

ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1

ТРЦ DREAM, Оболонський проспект, 1Б

Також 5 квітня відкриються магазини "ZARA" в:

ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2Т

ТРЦ Lavina Mall, вулиця Берковецька, 6Д

Трохи пізніше, 11 квітня, бренд планує відкрити магазини у Львові:

ТЦ Форум Львів, вулиця Під Дубом, 7Б

ТРЦ King Cross Leopolis, с. Сокільники, Львівська область

При цьому, стало відомо чому "ZARA" не відкриє магазин на Хрещатику. Ще в грудні 2022 року іспанська компанія "Inditex" офіційно оголосила про закриття магазину, посилаючись на комерційні причини.