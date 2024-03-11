"Придерживали" до последнего: почему "ZARA" не откроет магазин на Крещатике

Аренда будет стоить 57,5 тысяч долларов в месяц

В последние несколько недель появились сообщения о том, что "ZARA" планирует открыть новые магазины в Киеве. Это заставило многих думать, передумала ли компания закрыть торговую точку по улице Крещатик, 23.

Однако недавно появилось объявление о сдаче в аренду помещения, где раньше размещался центральный флагманский магазин бренда. Об этом сообщает портал "Информатор".

Еще в декабре 2022 года испанская компания "Inditex", владелец торгового бренда, официально объявил о закрытии магазина, ссылаясь на коммерческие причины. Теперь, с появлением объявления о сдаче помещения в аренду, похоже, окончательно стало понятно, что "ZARA" не вернется на Крещатик.

Фасадное торговое помещение занимает 1915,2 кв. Оно охватывает три этажа и подвал. В объявлении указано, что аренда стоит 57,5 тысячи долларов в месяц. Если рассматривать цену за квадратный метр, то она составляет 30 долларов в месяц. Есть разбивка по площади по этажам: подвал составляет 192 кв.м., первый этаж – 668,7 кв.м., второй и третий соответственно – 331,7 и 771,8 кв.м.

Помещение, где недавно располагался флагманский магазин "ZARA", остается пустым. Вероятно, "Inditex" держала его, платя аренду до последнего времени, пока не решила оптимизировать торговую сеть в Украине.

Официальных комментариев от компании по поводу окончательного закрытия магазина на Крещатике не поступало.

Ранее "Телеграф" писал, сеть магазинов "ZARA" готовится к открытию в Украине. Испанский ритейлер закрыл их с началом полномасштабного вторжения России.