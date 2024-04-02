Не каждому по карману: сколько стоит аренда квартир в Киеве

Самые дорогие квартиры в столице сдаются в Печерском районе

В Киеве продолжает наблюдаться стабильное удорожание стоимости жилья. Это касается как первичного, так и вторичного рынка недвижимости. В связи с этим, стоимость аренды квартир в столице также находится на достаточно высоком уровне.

Эксперты отмечают, что цены уже сравнялись с теми, которые были зафиксированы до начала войны и продолжают постепенно расти. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

В целом, цена на квартиру в столице зависит от ее расположения, этажа, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня комфорта.

Так, стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 12-13 тысяч гривен в месяц. Цена во многом зависит от районаи наличия ремонта.

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (30 000 гривен), Шевченковском (19 000 гривен) и Голосеевском (15 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды однушки можно найти в Днепровском (11 000 гривен), Святошинском (11 000 гривен) и Деснянском (7 500 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 17 тысяч гривен в месяц. Цена традиционно зависит от района, наличия ремонта и экологической обстановки.

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (38 300 гривен), Шевченковском (25 000 гривен) и Голосеевском (23 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды двушки можно найти в Святошинском (14 000 гривен), Днепровском (12 000 гривен) и Деснянском (9 000 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве стартует от 20 000 гривен в месяц.

Дороже всего арендовать 3-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (61 100 гривен), Шевченковском (42 100 гривен) и Голосеевском (27 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды трешки можно найти в Днепровском (20 000 гривен) и Дарницком (20 000 гривен) районах столицы.

Стоит отметить, что информация об аренде 3-комнатной квартиры в Святошинском и Деснянском районах отсутствует из-за нехватки актуальных данных.

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве

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