"Циркон" долетал до Киева уже 5 раз: статистика воздушных ударов за три месяца

В общем страна-агрессорка применила более 180 средств поражения

Россия уже 5 раз наносила удар по Киеву гиперзвуковой ракетой "Циркон". Это новое опасное оружие, долетающее до столицы за считанные минуты.

Всего с 1 января по 1 апреля 2024 года враг применил более 180 средств поражения в направлении Киева. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Статистика воздушных ударов по Киеву за первый квартал этого года:

11 единиц Х-47М2 "Кинжал"

6 единиц Искандер-М

3 единицы Х-69

1 единица "Калибр"

113 единиц Х-101

48 ударных БпЛА типа "Shahed"

и 5 единиц 3М22 "Циркон"

Напоминаем, "Циркон" новейшая маневрирующая гиперзвуковая крылатая ракета, которая считается секретным оружием РФ. Предназначена для поражения кораблей. Она является модернизированной версией ракеты П-800 "Оникс".

Ракета развивает скорость до 8-9 Маха. Дальность по разным данным: 400-600 км или даже до 1000 км.

Россияне применяли ее во время прошлой атаки на Киев 25 марта. Воздушным Силам Украины удалось сбить российскую ракету, но обломки нанесли разрушения.

Ранее "Телеграф" писал, что такое ракета "Оникс" и чем она опасна. Ее скорость превосходит скорость звука до 4,6 раза.