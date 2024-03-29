В Киеве отходы из кофейни ведрами сливают под деревья (фото)

Вокруг ситуации начал разгораться нешуточный скандал

В пятницу, 29 марта, в Оболонском районе Киева прохожие стали свидетелями того, как бариста местной кофейни из ведра выливал под деревья отходы производства. Бдительные местные жители запечатлели произошедшее на камеру телефона и выразили в соцсетях свое возмущение.

Стоит отметить, что на пост оперативно отреагировали представители кофейни, а с бариста пообещали провести разъяснительную беседу. Подробности конфликта рассказали в Телеграм-канале "Жизнь. Оболонь. Киев".

На проспекте Оболонском в Киеве люди заметили, как сотрудник кофейни "БоКава" без зазрения совести выливает из ведра мутную жидкость белого цвета под близрастущее дерево.

Люди предположили, что таким образом бариста "избавляется" от отходов кофейного производства. Своим поведением сотрудник кофейни наносит вред зеленым насаждениям и загрязняет территорию района.

Инцидент произошел возле кофейни "БоКава" расположенной на проспекте Оболонском, 25.

В соцсетях люди возмутились таким поведением сотрудника кофейни и выразили свое негодование.

Инцидент произошел на Оболони

Интересно, что через некоторое время с администраторами Телеграм-канала связались представители кофейни, которые не стали ничего отрицать. Они пообещали разобраться в сложившейся ситуации и провети обстоятельную беседу со своими сотрудниками.

"Их (бариста) предупреждали, что надо выносить воду в слив. Хотим принести извинения и обещаем провести беседу и обязать больше так не делать", — написали представители кофейни.

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