Величие и роскошь: ТОП-5 отелей Киева, в которых останавливаются богачи

Посетить подобные заведения может позволить себе далеко не каждый

В столице Украины можно найти отели класса люкс, которые ориентированны на состоятельных постоялеьцев. Номера в них стоят приличных денег, а обстановка приятно удивляет роскошью.

Дизайн и предоставляемые первоклассные услуги делают эти отели излюбленным местом отдыха для самых взыскательных клиентов, которые привыкли выбирать для себя все самое лучшее.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать читателям о самых дорогих и фешенебельных отелях Киева в которых живут богачи. Эти жемчужины из ожерелья гостиничного фонда Украины поистине способны удивить своим безупречным сервисом, высокой кухней и шикарными интерьерами.

11 Mirrors Design Hotel

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 34-а

Примерная стоимость номера в сутки: в районе 300 €

11 Mirrors Design Hotel

Современный дизайн-отель "11 Mirrors" находится в центре Киева — в 500 метрах от станций метро "Театральная" и "Золотые ворота". К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан европейской кухни.

Стильные и современные номера дизайн-отеля "11 Mirrors" оформлены в нейтральных тонах и строгом стиле. В вашем распоряжении телевизор с плоским экраном, сейф и хорошо укомплектованный мини-бар.

Гости могут заказать блюда в ресторане или выпить напиток в лобби-баре с роскошным освещением. Завтрак включен в стоимость.

Fairmont Grand Hotel Kyiv

Адрес: ул. Набережно-Крещатикская, 1

Примерная стоимость номера в сутки: от 230 €

Fairmont Grand Hotel Kyiv

Этот элегантный 5-звездочный отель расположен в самом сердце исторического района Киева — на Подоле. К услугам гостей просторные номера площадью от 40 кв. м, Wi-Fi, превосходный ресторан, спа-центр, тренажерный зал и бассейн.

Номера гранд-отеля Fairmont Kyiv оснащены телевизором с плоским экраном и мини-баром. Собственная ванная комната укомплектована халатами, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

На втором этаже открыт ресторан с изысканным меню, просторным интерьером и уютной атмосферой. В ресторане можно заказать блюда европейской и украинской кухонь, а в баре — разнообразные напитки. В лобби работает кафе SweetBook, в котором предлагают десерты и кофе.

Гранд-отель Fairmont Kyiv находится всего в 100 метрах от Киевского речного порта на реке Днепр. До станции метро "Почтовая площадь" — 70 метров.

InterContinental Kyiv

Адрес: ул. Большая Житомирская, 2-а

Примерная стоимость номера в сутки: от 250 €

InterContinental Kyiv

Гостиница Интерконтиненталь Киев предлагает гостям номера, оборудованные ТВ с плоским экраном, кондиционером, мини-баром и бесплатным Wi-Fi.

Отель предоставляет такие услуги, как обслуживание номеров, терраса на крыше и услуги консьержа, чтобы сделать пребывание здесь еще более приятным. Также к услугам гостей бассейн и бар на крыше. У гостей, приехавших на автомобиле, есть доступ к парковке.

В ресторане Olivera подают блюда европейской и азиатской кухни, а также сервируют ежедневный завтрак "шведский стол". В просторном ресторане Comme il Faut гостям предлагают фирменные блюда французской и украинской кухни. В модном баре b-hush с панорамным видом на город можно заказать экзотические коктейли.

Гости отеля InterContinental могут посетить спа-зону с крытым бассейном, сауной и фитнес-центром. Также гости могут заказать сеансы массажа и косметические процедуры.

Hilton Kyiv

Адрес: бульвар Тараса Шевченко, 30

Примерная стоимость номера в сутки: от 280 €

Hilton Kyiv

Отель "Hilton Киев" с фитнес-центром, спа-центром и сауной предлагает гостям самые современные номера. Владимирский собор находится в 300 метрах от отеля, а до Национального академического театра оперы и балета можно дойти пешком за 10 минут.

Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-баром и электрическим чайником. В распоряжении гостей ванная комната с отдельным душем, ванной, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

По утрам сервируется разнообразный завтрак. На территории работает бар и ресторан. Гости могут бесплатно посещать фитнес-зал, сауну, а также оздоровительный и спа-центры.

Hyatt Regency Kyiv

Адрес: ул. Аллы Тарасовой, 5

Примерная стоимость номера в сутки: от 270 €

Hyatt Regency Kyiv

Этот 5-звездочный отель расположен в самом центре Киева, а из окон номеров открывается вид на собор Святой Софии и Михайловский Златоверхий монастырь. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и спа-центр.

Элегантные номера с кондиционером оформлены в современном стиле в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, мини-бар, а также ванная комната с отделкой из мрамора и теплым полом.

В ресторане Grill Asia можно попробовать блюда европейской и азиатской кухни. Из бара на 8 этаже "Bar on 8" открывается панорамный вид на город. К услугам гостей летняя терраса и широкий выбор напитков.

Гости Hyatt Regency Kyiv могут позаниматься в тренажерном зале отеля, а также расслабиться в сауне или турецкой паровой бане. Кроме того, в отеле работают массажный кабинет и салон красоты.

По материалам сайта booking.com.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ню-модель из Днепра опубликовала снимок на фоне столичного моста. Девушка любит проводить откровенные фотосессии и активно делится снимками в соцсетях.