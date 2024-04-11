Сколько мобилизуют людей в Киеве за месяц: военный назвал цифру

Всего в Украине мобилизуют примерно от 10 до 20 тысяч человек ежемесячно

Вопрос мобилизации в Украине остается одним из самых болезненных, военные считают, что в армии недостаточное количество людей. В Киеве в среднем мобилизуют 100 человек из одного района в месяц.

Такие цифры приводит командир штурмового батальона ВСУ, передает журналист Юрий Бутусов. В столице 10 районов, это примерно тысяча мобилизованных ежемесячно.

В Киеве проживает 3,2 миллиона населения, по данным мэра Виталия Кличко в августе 2023 года. По оценкам Минсоцполитики, 31,5 миллиона населения живут на подконтрольной Украине территории. Поэтому можно предположить, что если перенести долю мобилизованных в столице на всю страну, выходит около 10 тысяч человек в месяц.

Есть мнение, что в Киеве и крупных городах страны мобилизуют меньшую долю жителей, чем в селах и небольших городках. Однако разница вряд ли превышает два раза. Из этого можно вычислить приблизительное количество мобилизованных в Украине, а это где-то в пределах от 10 до 20 тысяч в месяц.

Командир штурмового батальона призывает мобилизовывать больше людей.

"Минобороны и ТЦК ничего не делают, ждут добровольцев и тех, кого иногда хватают в бусик. Сейчас в Киеве мобилизуют в среднем всего по 100 человек в месяц из района. Закрепите бригады для комплектования за конкретными военкоматами, назначайте мотивированных и способных к организационной работе людей", — отмечает командир.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада приняла закон о мобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата. Мобилизация в новом законе предлагается с 25 до 60 лет.