Мобилизация по-новому: названы три ключевые требования для военнообязанных

Теперь мужчинам призывного возраста нужно будет всегда носить с собой один документ

Верховная Рада на днях должна рассмотреть законопроект о мобилизации после окончательной редакции, в котором, в том числе, указаны новые обязанности граждан призывного возраста. Всего ключевых обязанностей будет три.

Документ с правками был опубликован в Telegram-канале народного депутата от "Слуги народа" Александра Фадиенко. Окончательная редакция законопроекта о мобилизации будет вноситься на голосование в ВР.

Окончательная редакция включает в себя пункт о том, что всем военнообязанным после указа Президента Украины о продлении мобилизации, который должен быть подписан 13 мая этого года, необходимо будет обновить свои данные в ТЦК и СП.

Так, в новые обязанности входит:

прохождение медицинского осмотра во время мобилизации;

уточнение своих данных в ЦНАП/ТЦК СП/ в электронном кабинете военнообязанного. Важно учесть, что в ЦНАПе мобилизовать не могут, там нужно только лишь уточнить данные;

постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВОД) во время действия военного положения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат рассказал, что военнообязанному делать с повесткой, оставленной в дверях. Считается ли она законной или нет.