Укр

Sex shop, "золотая" малина, слухи о застройке: как и чем живут известные рынки Киева (фото)

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
Дата публикации
Читати українською
Автор
"Телеграф" узнавал, во что постепенно превращаются знаковые городские базары Новость обновлена 15 апреля 2024, 18:16
"Телеграф" узнавал, во что постепенно превращаются знаковые городские базары. Фото Коллаж "Телеграфа"

Журналисты "Телеграфа" после эпопеи с "Житним" побывали на некоторых других знаковых крытых рынках города и нашли несколько интересных моментов

В Киеве после громкой истории с арендой Житнего рынка горожане начали интересоваться и судьбой других известных базаров столицы — как они живут (выживают), что с ними будет дальше и наконец, не грозит ли этим рынкам уничтожение по примеру "Сенного рынка" в Шевченковском районе.

Журналисты "Телеграфа" побывали на самых известных городских базарах, проверили, как работают эти торговые хабы.

Бессарабский рынок

Рынок почти в самом сердце столицы начал работать 112 лет назад. Здание базара, которое с 1912 года практически не изменило свой внешний вид, несмотря на военные действия и революции, является памятником общенационального значения, и сегодня продолжает выполнять свою главную миссию — рынка пищевых продуктов, но в несколько скорректированном виде.

Бессарабский рынок в Киеве
Бессарабский рынок в Киеве
Бессарабский рынок
Бессарабский рынок

Напомним, с 2015 года по 2022 год на Бессарабском рынке провели восстановительные работы фасада здания, заменили кровельные части крыши, улучшили торговые места, обустроили места для фаст-фудов и помещения для магазинов. Сейчас в здании прописались супермаркеты, заведения питания, есть даже Sex shop.

Внутри рынка некоторые торговые места пустуют, впрочем продажа продовольствия здесь не угасает. Ранее именно этот базар любил нардеп-"слуга" Николай Тищенко, которому удавалось покупать там сало за 50 грн/кг, несмотря на славу рынка, как самого дорогого в городе.

Прилавки на Бессарабке с вкусняшками для VIP`ов
Прилавки на Бессарабке с вкусняшками для VIP`ов
Бессарабский рынок. Натуральная икра для платежеспособных гурманов
Бессарабский рынок. Натуральная икра для платежеспособных гурманов

Отметим, до полномасштабного вторжения РФ в здании рынка коммунальщики планировали реставрационные работы. Но, несмотря на свой век, сейчас здание находится в неплохом состоянии.

Некоторые прилавки на Бессарабке порой пустуют
Некоторые прилавки на Бессарабке порой пустуют

Для справки:

Бессарабский рынок (Бессарабка) – крытый (под крышей) рынок с торговой площадью 896 м². Построен в стиле модерн в 1910-1912 гг. на деньги известного сахарозаводчика Лазаря Бродского, предназначенные им на эту цель в завещании. Архитектор – Генрик Гай. Осуществлял проект архитектор Михаил Бобрусов.

Торговля на площади велась задолго до постройки там крытого рынка. К началу XX века Бессарабка превратилась в торговую площадь, сплошь покрытую разнообразными торговыми павильонами. Локация была знаменита тем, что там собирались босяки и эти люди промышляли там разбоем, а также грабежом. Появляться в районе Бессарабки вечером было небезопасно.

Бессарабская площадь около 150 лет назад. Фото — из открытых источников
Бессарабская площадь около 150 лет назад. Фото — из открытых источников

Примечательно, там, где сегодня начинается бульвар Шевченко, в 1800-х годах даже размещалось старое лютеранское кладбище, которое впоследствии закрыли, а территорию поблизости начали застраивать. Уже в начале 1870-х на Бессарабской площади действовал цирк Жермена Бретона.

Владимирский рынок

Этот рынок тоже считается одним из самых дорогих в столице. Бананы здесь продаются по 120 грн/кг. В то время, как такие же в городских супермаркетах стоят от 60 грн. Яблоки торгуются по 80 грн за кило, против 30-35 грн в любом другом магазине или маркете. На некоторые другие вкусности цены тоже несколько "кусались" — арбузы по 300 грн/кг, клубника — по 350 грн/кг, а малина и вовсе торговалась по "космической" цене в 2000 грн/кг.

В то же время популярный продукт — сало — отпускалось по 200 грн/кг.

Владимирский рынок
Владимирский рынок
Прилавки с фруктами и овощами на Владимирском рынке
Прилавки с фруктами и овощами на Владимирском рынке

В продуктовом павильоне рынка в эти выходные было не так много людей, как это бывает обычно на других рынках спальных районов Киева. А вот продавцов много, почти все торговые места были заняты.

Чрезвычайного ажиотажа на выходных на базаре не было
Чрезвычайного ажиотажа на выходные на рынке не было
Рынок считается одним из дорогих в городе
Рынок считается одним из дорогих в городе

Некоторые продавцы "не под запись" признаются, что арендная плата за торговое место поднялась, а новый договор аренды торговцам нужно заключить до конца этого года. Также на базаре ходят слухи, что этот известный рынок, скорее всего, вроде бы могут снести уже в следующем году. А на месте базара якобы могут построить многоэтажку. Впрочем, официального подтверждения этому пока нет.

Некоторые сезонные вкусности здесь не по карманам для рядовых киевлян
Некоторые сезонные вкусности здесь не по карманам для рядовых киевлян

Для справки:

Владимирский рынок – киевский центральный крытый рынок, расположенный в Голосеевском районе в центре столицы на пересечении улиц Антоновича, Немецкой и Владимиро-Лыбидской.

Владимирский рынок основан Киевской городской управой 1 декабря 1888 года. Но тогда, в XIX веке, базар стоял на месте нынешнего Дворца "Украина" возле Владимирской церкви, которая дала название новому рынку. Решение о переносе рынка на его нынешнее место и строительство главного крытого корпуса принял 27 сентября 1960 исполнительный комитет Киевского городского совета (собственно само здание рынка построили в 1968-м).

По нынешней конструкции Владимирский рынок входит в комбинированные рынки: крытая часть насчитывает 485 торговых мест общей торговой площадью 3181 м2, открытая — более 400 мест. Согласно товарной специализации, рынок смешаный: здесь можно приобрести как продовольственные, так и непродовольственные товары оптом и в розницу.

Печерский рынок

Расположен в одном из элитных районов Киева недалеко от станции метро "Печерская". В минувшие выходные базар выглядел полупустым, покупателей было немного, несмотря на выходной день, когда, как правило, горожане чаще выбираются за покупками.

В минувшие выходные базар выглядел полупустым
В минувшие выходные базар выглядел полупустым

Многие павильоны были закрыты с объявлением о сдаче в аренду.

Среди необычных "фишечек" – прямо на базаре можно купить натуральный березовый сок. Его цена составляет 50 грн за полтора литра. Или приобрести натуральную клюкву и даже свежие грибочки.

Для справки:

В XIX веке на месте рынка на Печерской площади с 1800 г. стоял деревянный католический Латинский костел, сгорел в 1817-м.

Сама же Печерская площадь возникла в 1817 году, когда сюда после пожара Печерского гостиного двора перевели торговые ряды и назвали рынок Новым.

Печерский базар, начало XX века. Фото — ru.wikipedia.org
Печерский базар, начало XX века. Фото — ru.wikipedia.org

В документах XIX века площадь обозначалась как Новый базар, Печерский базар, Торговая площадь, Печерская площадь. На карте Киева 1924 г. отмечена как Базарная площадь.

В 1926 году горсовет вынес решение о переименовании Печерской площади на площадь Восстания саперов (случившееся в Киеве 18 ноября 1905-го под руководством поручика Бориса Жадановского, и было подавлено царскими войсками; казармы 3-й саперной бригады и 5-го понтонного полка — инициаторов восстания, — располагались на Печерске). Интересно, что данное постановление о переименовании площади так и не было выполнено.

С 1839 по 1935 гг. на площади была церковь Святой Ольги, уничтоженная советской властью.

В 1984 г. по проекту известной киевской архитектора Аллы Анищенко на Печерской площади построили здание универсама №1, которое относят к советскому модернизму. При строительстве здания впервые применили в качестве сопротивления необычной формы 78 сборных железобетонных колонн в виде гиперболических параболоидов. Помимо своего основного конструктивного назначения, они являлись своеобразными солнцезащитными элементами.

Универсам на Печерской площади. Модернистское здание 1984 г. Фото Л. Шевченко
Универсам на Печерской площади. Модернистское здание 1984 г. Фото Л. Шевченко

Потеря "Сенного рынка"

В контексте дискуссии, нужны ли городу крытые базары, да и еще кое-где с "космическими" ценами, вспоминается печальная судьба "Сенного рынка" в Шевченковском районе (ул. Воровского, а ныне Бульварно-Кудрявская, 17.). Это бывший крытый торговый комплекс, который со скандалами снесли в 2005 г. после закрытия базара "на реконструкцию".

"Сенной рынок" незадолго до "реконструкции" в 2000-х. Фото — kyivpastfuture.com.ua
"Сенной рынок" незадолго до "реконструкции" в 2000-х. Фото — kyivpastfuture.com.ua
"Сенной рынок" – потерянное для города сооружение
"Сенной рынок" – потерянное для города сооружение

Здание строили в 1949-1958 гг. по проекту архитекторов Семена Фридлина и В. Я. Кучера. Площадь торгового зала составляла 9000 м²; он был рассчитан на 1200 торговых мест.

Еще в 18-м веке в Киеве существовала Сенная площадь (ныне называется Львовская). Это название она получила из-за того, что там находился рынок, где крестьяне торговали сеном и другим кормом для домашнего скота, а также дровами и вещами для домашних хозяйств.

В конце 1950-х годов знаменитый на весь Киев Евбаз (Еврейский базар) снесли, и тогдашние советские городские власти, чтобы погасить недовольство горожан из-за отсутствия нормального рынка, дали добро на строительство "Сенного рынка". В 1949 году начали строительство базара, а в 1958-м новый киевский рынок сдали в эксплуатацию. При этом здание рынка стало к тому времени первой и крупнейшей крытой торговой площадью в СССР. Сейчас на месте Сенного стоит многоэтажка ЖК "Ярославов град".

Вместо Сенного теперь стоит очередной ЖК
Вместо Сенного теперь стоит очередной ЖК
"Реконструкция" Сенного завершилась скандальным строительством "свечек"
"Реконструкция" Сенного завершилась скандальным строительством "свечек"

Как сообщалось, тем временем в Киеве из-за строительства ТРЦ может исчезнуть легендарный памятник архитектуры — уникальный архитектурный объект "Летающая тарелка", хорошо знакомый многим киевлянам.

Также "Телеграф" писал, что недавно в Шевченковском районе столицы выставили на продажу историческое здание, построенное в 1898 году по проекту известного архитектора Николая Горденина. Официально это здание отдают под реконструкцию.

Теги:
#Киев #Торговля #Цены #Застройка #Рынки #Скандалы #Базары