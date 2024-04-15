Sex shop, "золотая" малина, слухи о застройке: как и чем живут известные рынки Киева (фото)

Журналисты "Телеграфа" после эпопеи с "Житним" побывали на некоторых других знаковых крытых рынках города и нашли несколько интересных моментов

В Киеве после громкой истории с арендой Житнего рынка горожане начали интересоваться и судьбой других известных базаров столицы — как они живут (выживают), что с ними будет дальше и наконец, не грозит ли этим рынкам уничтожение по примеру "Сенного рынка" в Шевченковском районе.

Журналисты "Телеграфа" побывали на самых известных городских базарах, проверили, как работают эти торговые хабы.

Бессарабский рынок

Рынок почти в самом сердце столицы начал работать 112 лет назад. Здание базара, которое с 1912 года практически не изменило свой внешний вид, несмотря на военные действия и революции, является памятником общенационального значения, и сегодня продолжает выполнять свою главную миссию — рынка пищевых продуктов, но в несколько скорректированном виде.

Бессарабский рынок в Киеве

Бессарабский рынок

Напомним, с 2015 года по 2022 год на Бессарабском рынке провели восстановительные работы фасада здания, заменили кровельные части крыши, улучшили торговые места, обустроили места для фаст-фудов и помещения для магазинов. Сейчас в здании прописались супермаркеты, заведения питания, есть даже Sex shop.

Внутри рынка некоторые торговые места пустуют, впрочем продажа продовольствия здесь не угасает. Ранее именно этот базар любил нардеп-"слуга" Николай Тищенко, которому удавалось покупать там сало за 50 грн/кг, несмотря на славу рынка, как самого дорогого в городе.

Прилавки на Бессарабке с вкусняшками для VIP`ов

Бессарабский рынок. Натуральная икра для платежеспособных гурманов

Отметим, до полномасштабного вторжения РФ в здании рынка коммунальщики планировали реставрационные работы. Но, несмотря на свой век, сейчас здание находится в неплохом состоянии.

Некоторые прилавки на Бессарабке порой пустуют

Для справки:

Бессарабский рынок (Бессарабка) – крытый (под крышей) рынок с торговой площадью 896 м². Построен в стиле модерн в 1910-1912 гг. на деньги известного сахарозаводчика Лазаря Бродского, предназначенные им на эту цель в завещании. Архитектор – Генрик Гай. Осуществлял проект архитектор Михаил Бобрусов.

Торговля на площади велась задолго до постройки там крытого рынка. К началу XX века Бессарабка превратилась в торговую площадь, сплошь покрытую разнообразными торговыми павильонами. Локация была знаменита тем, что там собирались босяки и эти люди промышляли там разбоем, а также грабежом. Появляться в районе Бессарабки вечером было небезопасно.

Бессарабская площадь около 150 лет назад. Фото — из открытых источников

Примечательно, там, где сегодня начинается бульвар Шевченко, в 1800-х годах даже размещалось старое лютеранское кладбище, которое впоследствии закрыли, а территорию поблизости начали застраивать. Уже в начале 1870-х на Бессарабской площади действовал цирк Жермена Бретона.

Владимирский рынок

Этот рынок тоже считается одним из самых дорогих в столице. Бананы здесь продаются по 120 грн/кг. В то время, как такие же в городских супермаркетах стоят от 60 грн. Яблоки торгуются по 80 грн за кило, против 30-35 грн в любом другом магазине или маркете. На некоторые другие вкусности цены тоже несколько "кусались" — арбузы по 300 грн/кг, клубника — по 350 грн/кг, а малина и вовсе торговалась по "космической" цене в 2000 грн/кг.

В то же время популярный продукт — сало — отпускалось по 200 грн/кг.

Владимирский рынок

Прилавки с фруктами и овощами на Владимирском рынке

В продуктовом павильоне рынка в эти выходные было не так много людей, как это бывает обычно на других рынках спальных районов Киева. А вот продавцов много, почти все торговые места были заняты.

Чрезвычайного ажиотажа на выходные на рынке не было

Рынок считается одним из дорогих в городе

Некоторые продавцы "не под запись" признаются, что арендная плата за торговое место поднялась, а новый договор аренды торговцам нужно заключить до конца этого года. Также на базаре ходят слухи, что этот известный рынок, скорее всего, вроде бы могут снести уже в следующем году. А на месте базара якобы могут построить многоэтажку. Впрочем, официального подтверждения этому пока нет.

Некоторые сезонные вкусности здесь не по карманам для рядовых киевлян

Для справки:

Владимирский рынок – киевский центральный крытый рынок, расположенный в Голосеевском районе в центре столицы на пересечении улиц Антоновича, Немецкой и Владимиро-Лыбидской.

Владимирский рынок основан Киевской городской управой 1 декабря 1888 года. Но тогда, в XIX веке, базар стоял на месте нынешнего Дворца "Украина" возле Владимирской церкви, которая дала название новому рынку. Решение о переносе рынка на его нынешнее место и строительство главного крытого корпуса принял 27 сентября 1960 исполнительный комитет Киевского городского совета (собственно само здание рынка построили в 1968-м).

По нынешней конструкции Владимирский рынок входит в комбинированные рынки: крытая часть насчитывает 485 торговых мест общей торговой площадью 3181 м2, открытая — более 400 мест. Согласно товарной специализации, рынок смешаный: здесь можно приобрести как продовольственные, так и непродовольственные товары оптом и в розницу.

Печерский рынок

Расположен в одном из элитных районов Киева недалеко от станции метро "Печерская". В минувшие выходные базар выглядел полупустым, покупателей было немного, несмотря на выходной день, когда, как правило, горожане чаще выбираются за покупками.

В минувшие выходные базар выглядел полупустым

Многие павильоны были закрыты с объявлением о сдаче в аренду.

Среди необычных "фишечек" – прямо на базаре можно купить натуральный березовый сок. Его цена составляет 50 грн за полтора литра. Или приобрести натуральную клюкву и даже свежие грибочки.

Для справки:

В XIX веке на месте рынка на Печерской площади с 1800 г. стоял деревянный католический Латинский костел, сгорел в 1817-м.

Сама же Печерская площадь возникла в 1817 году, когда сюда после пожара Печерского гостиного двора перевели торговые ряды и назвали рынок Новым.

Печерский базар, начало XX века. Фото — ru.wikipedia.org

В документах XIX века площадь обозначалась как Новый базар, Печерский базар, Торговая площадь, Печерская площадь. На карте Киева 1924 г. отмечена как Базарная площадь.

В 1926 году горсовет вынес решение о переименовании Печерской площади на площадь Восстания саперов (случившееся в Киеве 18 ноября 1905-го под руководством поручика Бориса Жадановского, и было подавлено царскими войсками; казармы 3-й саперной бригады и 5-го понтонного полка — инициаторов восстания, — располагались на Печерске). Интересно, что данное постановление о переименовании площади так и не было выполнено.

С 1839 по 1935 гг. на площади была церковь Святой Ольги, уничтоженная советской властью.

В 1984 г. по проекту известной киевской архитектора Аллы Анищенко на Печерской площади построили здание универсама №1, которое относят к советскому модернизму. При строительстве здания впервые применили в качестве сопротивления необычной формы 78 сборных железобетонных колонн в виде гиперболических параболоидов. Помимо своего основного конструктивного назначения, они являлись своеобразными солнцезащитными элементами.

Универсам на Печерской площади. Модернистское здание 1984 г. Фото Л. Шевченко

Потеря "Сенного рынка"

В контексте дискуссии, нужны ли городу крытые базары, да и еще кое-где с "космическими" ценами, вспоминается печальная судьба "Сенного рынка" в Шевченковском районе (ул. Воровского, а ныне Бульварно-Кудрявская, 17.). Это бывший крытый торговый комплекс, который со скандалами снесли в 2005 г. после закрытия базара "на реконструкцию".

"Сенной рынок" незадолго до "реконструкции" в 2000-х. Фото — kyivpastfuture.com.ua

"Сенной рынок" – потерянное для города сооружение

Здание строили в 1949-1958 гг. по проекту архитекторов Семена Фридлина и В. Я. Кучера. Площадь торгового зала составляла 9000 м²; он был рассчитан на 1200 торговых мест.

Еще в 18-м веке в Киеве существовала Сенная площадь (ныне называется Львовская). Это название она получила из-за того, что там находился рынок, где крестьяне торговали сеном и другим кормом для домашнего скота, а также дровами и вещами для домашних хозяйств.

В конце 1950-х годов знаменитый на весь Киев Евбаз (Еврейский базар) снесли, и тогдашние советские городские власти, чтобы погасить недовольство горожан из-за отсутствия нормального рынка, дали добро на строительство "Сенного рынка". В 1949 году начали строительство базара, а в 1958-м новый киевский рынок сдали в эксплуатацию. При этом здание рынка стало к тому времени первой и крупнейшей крытой торговой площадью в СССР. Сейчас на месте Сенного стоит многоэтажка ЖК "Ярославов град".

Вместо Сенного теперь стоит очередной ЖК

"Реконструкция" Сенного завершилась скандальным строительством "свечек"

Как сообщалось, тем временем в Киеве из-за строительства ТРЦ может исчезнуть легендарный памятник архитектуры — уникальный архитектурный объект "Летающая тарелка", хорошо знакомый многим киевлянам.

Также "Телеграф" писал, что недавно в Шевченковском районе столицы выставили на продажу историческое здание, построенное в 1898 году по проекту известного архитектора Николая Горденина. Официально это здание отдают под реконструкцию.